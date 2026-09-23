Росфинмониторинг предложил приостанавливать операции клиентов, чьи данные частично совпадают со сведениями о людях, средства которых подлежат заморозке. Проект поправок в закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма опубликован на портале нормативных актов.

Критерии совпадения установит само ведомство. Обнаружив сходство, банк или другая финансовая организация должны будут незамедлительно приостановить операции клиента на пять рабочих дней и не позднее следующего рабочего дня уведомить об этом финразведку.

Если служба не продлит ограничения, операции проведут при условии, что нет других решений, которые их запрещают. Новые правила распространятся и на цифровой рубль.

Как пояснили РБК в Росфинмониторинге, конкретные критерии сформируют после принятия поправок «на основании всестороннего анализа случаев, возникающих на практике».

В ведомстве подчеркнули, что расхождения в данных должны быть минимальными, но при этом давать достаточно оснований для того, чтобы полагать, что клиент и есть тот человек, чьи средства нужно заморозить. Чаще всего речь идет о разном написании фамилий, имен и отчеств при транслитерации.

Согласно пояснительной записке, такие расхождения зачастую возникают из-за «злоумышленных действий самих клиентов, нацеленных на обход ограничительных мер». На 1 февраля 2026 года более 800 фигурантов перечня причастных к экстремизму или терроризму имели несколько вариантов указания личных данных.

Сейчас банки, выявив подобные случаи, не могут оперативно ограничить операции. Закон обязывает их замораживать средства лиц из перечня не позднее 24 часов после публикации сведений на сайте Росфинмониторинга.

Кроме того, финансовые организации обяжут в течение трех рабочих дней сообщать в ведомство о распоряжениях клиентов, чьи средства уже заморожены. По словам авторов проекта, это позволит выявлять, в частности, финансирование запрещенных организаций.

Документ разработан в ходе подготовки России к очередному раунду взаимных оценок ФАТФ — международной организации, которая устанавливает стандарты противодействия отмыванию денег. Членство РФ в ней приостановлено с февраля 2023 года.

Общественное обсуждение проекта началось 9 сентября и завершится 24 сентября. Закон вступит в силу через 270 дней после официального опубликования.

Разработчики считают, что поправки не повлекут негативных социально-экономических последствий. Опрошенные «Известиями» эксперты ожидают роста числа блокировок. Президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер оценил его минимум в 20%.

Управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева прогнозирует рост на 15—25%, или примерно на 80 тыс. случаев: по ее словам, в 90—95% случаев антиотмывочные системы банков срабатывают ложно. При этом людей с полностью совпадающими ФИО менее 1%, указал основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

В мае 2020 года Росфинмониторинг рекомендовал банкам считать сомнительными операции клиентов, чьи данные практически совпадают со сведениями о фигурантах перечней, однако законодательно это не закреплялось. С 1 июня 2025 года у службы есть полномочия временно блокировать операции граждан при подозрениях в отмывании доходов или финансировании экстремизма: до десяти дней, а в отдельных случаях до 30 дней без решения суда.