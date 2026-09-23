Полиция начала проверку в связи с публикациями в СМИ о стрельбе, устроенной рэпером Джиганом в его подмосковном доме. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

При этом, как утверждает KP.RU, очевидцы сразу же вызвали полицию, потому что через забор увидели оружие в руке рэпера.

«Прибывшие патрульные на месте установили, что ничего противоправного мужчина не совершает. Речь шла лишь о съемках нового клипа для соцсетей. У сотрудников не было причин вмешиваться и кого-то задерживать. Оценив обстановку, они уехали», — рассказал собеседник издания из числа соседей Джигана.

Источник в правоохранительных органах напомнил KP.RU, что после развода между Джиганом и его экс-супругой Оксаной Самойловой все еще продолжается раздел имущества.

«В подобных случаях вероятен вброс той или иной информации с целью давления на одну из сторон при разделе имущества», — предположил он.

Стрельба в коттедже Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) в элитном поселке «Шато Соверен» произошла в ночь на 4 июля, но информация об этом появилась только 23 сентября в телеграм-каналах Mash и SHOT. По данным KP.RU, ею поделился один из работников артиста, которому тот задолжал зарплату.

После этого во множестве СМИ стали всплывать подробности. Согласно сообщениям, рэпер, вооруженный карабином «Сайга-9», в течение 10 часов держал в заложниках прислугу и охрану и обвинял в различных преступлениях. Приставив ствол к голове одного из охранников, он заставил мужчину признаться в том, что тот насиловал детей, после чего дал ему пять секунд на бегство. Отсчитав время, Джиган начал стрелять и ранил охранника в руку и ногу.

Как утверждается, дети Джигана все это время находились дома и боялись, что отец их убьет. По данным журналистки Ксении Собчак, старшая дочь Ариела, которой на тот момент еще не исполнилось 15-ти лет, тайком связалась по телефону с матерью Оксаной Самойловой (та находилась за границей) и рассказала, что отец запер их.

«Мама, мы умрем. <…> Он идет стрелять в нас. Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьет нас», — цитирует школьницу Собчак в своем канале «Кровавая барыня».

По сведениям журналистки, детей и персонал вызволили «в частном порядке» бывшие сотрудники спецназа, которых вызвали в поселок.

Собчак пообещала в ближайшее время выпустить интервью с Самойловой, включив в программу «полную реконструкцию нападения Джигана на своих домашних».

Сам артист, который сейчас находится в одном из рехабов Израиля, отрицает, что открывал огонь. Он заявил изданию Super, что «снимал сниппет», а «хейтеры все перекрутили». Сообщения об инциденте он назвал «враньем» и «провокацией».

Однако, если описанные СМИ обстоятельства инцидента подтвердятся в ходе начатой МВД проверки, Джигану может грозить уголовная ответственность сразу по нескольким статьям УК. Об этом Life.ru заявила доктор юридических наук Людмила Айвар.

По ее словам, рэпера могут привлечь за угрозу убийством, применение огнестрельного оружия и его использование для угрозы, захват и удержание заложников. Решение по этому поводу будет приниматься исходя из сведений, которые соберет полиция при проверке, — показаний прислуги и охраны, записей камер видеонаблюдения, результатов экспертизы оружия и документов на него.