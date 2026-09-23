«Учиться православию» у всемирно известного писателя Федора Достоевского, как это пытаются делать представители интеллигенции, нельзя. Об этом RTVI заявил иеромонах Макарий (Маркиш), священник Иваново-Вознесенской епархии.

Отвечая на вопрос, какой литературный персонаж наиболее полно отражает суть христианства, священник отметил, что этот вопрос «немножко шокировал» его. Вместо выбора героя художественного произведения он предложил обратиться к Евангелию.

«Литература называется не “художественная”, а православная, и называется эта литература Евангелие. Вот этот персонаж, по имени Иисус из Назарета, он же Христос, и отражает суть Евангелия. Вот и весь ответ», — сказал он.

Искать ответ в светских книгах, по его словам, бессмысленно. «А иначе, понимаете, это как левой ногой чесать правое ухо, приблизительно такая же логика в этом, такой же уровень рассуждений. Вот так. Только так», — пояснил иеромонах.

Он подчеркнул, что его ответ не следует воспринимать как шутку и связал свою реакцию с попытками читателей изучать веру по произведениям классиков.

«Это звучит немножко как шутка, но на самом деле ни в коем случае не шутка, потому что наши так называемые интеллигенты “пытаются учиться” — в жирнейших кавычках — православию у Льва Николаевича Толстого, у Федора Михайловича Достоевского, а кое-кто — даже у Михаила Афанасьевича Булгакова», — пояснил священник.

Этих писателей он расположил на разных концах «спектра».

«На одном конце стоит Достоевский — действительно православно верующий и ответственный писатель. Но все равно у него нельзя учиться православию, все равно нельзя. А на другом конце стоит Лев Толстой, отлученный от церкви, и Михаил Булгаков, который вообще неизвестно чем занимался. <…> Это серьезно, это серьезные вещи», — добавил он.

В 1901 году Святейший синод издал определение, в котором объявил Толстого отпавшим от православной церкви.