У берегов Норвегии под морским дном найдены окаменевшие рвотные массы плезиозавров. Ученые считают, что древние чудовища десятки миллионов лет назад подплывали к берегу, где отрыгивали непереваренные остатки пищи, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Geological Magazine.

Регургиталиты, окаменевшие рвотные массы, изучаются палеонтологами порядка ста лет, помогая им оценивать рацион древних животных наряду с другими дошедшими до нас свидетельствами.

Необычные регургиталиты обнаружил норвежский палеонтолог, доктор Дирк Кнауст, работающий на энергетическую компанию Equinor ASA. В его распоряжении оказались образцы грунта, поднятого с глубин в несколько тысяч метров при бурении скважин в Северном море, где компания занимается сооружением хранилищ углекислого газа под морским дном близ месторождений нефти и газа.

В полупереваренных окаменевших образцах ученый нашел остатки двустворчатых моллюсков, раковины кольчатых червей серпулид, скелеты морских лилий и белемнитов. Стало понятно, что это — остатки пищи, которые отрыгнул хищник, специализировавшийся на твердой морской пище.

Следующим шагом было определить, какое животное могло оставить подобные следы. По составу и характерному размеру (до 10 сантиметров) регургиталитов Кнауст определил, что с большой вероятностью они были оставлены плезиозаврами — длинношеими морскими ящерами эпохи динозавров.

«Плезиозавры больше всего соответствуют размером и профилем питания производителям рвоты», — пояснил Кнауст. Другая загадка оказалась связана с местом обнаружения окаменелостей. Найдены они в 50 километрах от современного побережья Норвегии, однако в далеком прошлом это было прибрежное мелководье в дельте реки. Но река должна была уменьшать соленость воды, делая ее непригодной для обитания беспозвоночных, найденных в составе рвоты, поскольку они обитают на больших глубинах.

Автор считает, что плезиозавры охотились на беспозвоночных, обитающих на морском дне на большой глубине, после чего приближались к берегу, где отрыгивали твердые, непереваренные остатки пищи. «Плезиозавры могли подходить близко к побережью, чтобы расслабиться или поспать после охоты, и вероятно, в это время их тошнило, — пояснил Кнауст. — Мы знаем, что морские котики и морские крокодилы делают нечто похожее в наше время, но при этом они выходят на сушу. Плезиозавры же, вероятно, оставались под водой из-за своего веса и формы».

Плезиозавры достигали 13 метров в длину. Это были одними из самых успешных морских рептилий в истории планеты. Они процветали в морях на протяжении более 140 млн лет, пережив множество эпизодов массового вымирания. Плезиозавры из семейства криптоклидид, которые, как считает автор, оставили после себя окаменевшую рвоту у берегов Норвегии, достигали в размерах 4-8 метров и жили 174-100,5 млн лет назад.