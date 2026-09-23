Певица Алсу, которая в 2024 году развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака, поделилась своим способом справиться с тяжелыми переживаниями — перестать жить прошлым и искать виноватого. Она рассказала об этом в интервью KP.RU.

«Из собственного опыта могу сказать одно: очень важно в какой-то момент перестать жить прошлым и направить энергию на себя. Не на обиды, не на выяснение, кто прав и кто виноват, не на бесконечное прокручивание того, что уже невозможно изменить», — сказала она.

Певица подчеркнула, что имеет в виду не бегство от переживаний, а необходимость поставить точку. По ее словам, непростой период тоже нужно прожить, но не зацикливаться на нем, а идти дальше, «чтобы снова почувствовать вкус собственной жизни».

По воспоминаниям Алсу, когда в ее личной жизни случились серьезные перемены, она «практически ни минуты не позволяла себе бездействовать» — работала, уделяла много времени себе, занималась спортом, музыкой, проводила время с детьми и близкими, училась чему-то новому.

«Очень важно не воспринимать окончание отношений как окончание счастья. Иногда то, что сначала кажется разрушением привычного мира, спустя время оказывается началом совершенно новой главы», — отметила Алсу.

Она посоветовала женщинам, проходящим через развод, вспомнить, какими они были до брака, о чем мечтали, что любили, а также представить, какими хотели бы видеть себя в дальнейшем.

При этом не нужно ждать, пока кто-то со стороны придет и осчастливит — нужно «научиться создавать это счастье самой», продолжила певица.

«А дальше жизнь удивительным образом начинает открывать новые двери. Главное — не бояться в них входить», — подсказала она.

Говоря о себе нынешней, Алсу заявила, что ей «не нужен мужчина для того, чтобы чувствовать себя полноценной или счастливой». Она рассказала, что ее источниками радости являются она сама, дети, друзья и любимая работа.

«Наверное, только из такого состояния и могут родиться действительно здоровые отношения — когда ты идешь в них не от одиночества и не потому, что тебе кого-то не хватает», — поделилась своей новой философией артистка.

Она призналась, что ее сердце открыто для любви, но теперь она ждет от отношений прежде всего «настоящей близости», когда люди не усложняют друг другу жизнь, а дарят счастье.

Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году и развелись в конце августа 2024 года. У пары трое детей — 20-летняя Сафина, 18-летняя Микелла и 10-летний Рафаэль. Супруг певицы якобы пытался сохранить брак и подавал ходатайство о мирном урегулировании, а она сама на время бракоразводного процесса улетала на Олимпиаду. По данным СМИ, поводом для ссоры между супругами стали заявления модели Анастасии Решетовой о романе с бизнесменом.