Певица Алсу улетела на Олимпиаду в Париж, пока в Москве продолжается бракоразводный процесс с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы мужа певицы.

Добровинский также рассказал, что Абрамов последнего будет пытаться сохранить брак, а в случае развода муж Алсу обещает содержать своих детей «по-королевски» вне зависимости от решения суда.

Ранее стало известно, что Алсу отказалась от предложенных 2,5 млрд рублей в качестве отступных. Она подала на раздел имущества, в частности она требует оставить себе квартиру в московском небоскребе Триумф-палас стоимостью 300 млн рублей. Добровинский же считает, что такое решение будет менее выгодным для певицы и детей, чем предложение ее супруга.

Певица Алсу и предприниматель Ян Абрамов заключили брак в 2006 году. Они прожили вместе 18 лет, за это время у пары родились трое детей: Сафина (17 лет), Микелла (15 лет) и Рафаэль (7 лет). О разводе Алсу и Яна Абрамова стало известно 24 мая из картотеки портала единого информационного пространства мировых судей Москвы.

Алсу прокомментировала новости о разводе в соцсетях, где назвала предполагаемую любовницу Абрамова, модель Анастасию Решетову «девушкой с низким социальным статусом». Позднее певица добпвила, что «еще таких называют представительницами древнейшей профессии».