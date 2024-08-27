Пресненский суд Москвы 27 августа расторг брак между певицей Алсу и бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представляющий интересы предпринимателя адвокат Александр Добровинский.

«Развод это всегда трагедия для людей, а развод Алсу и Яна вылился в большую трагедию (дети, имущество, пресса)», — рассказал он.

Добровинский также отметил, что в деле «выяснилось обстоятельство, которое делает продолжение брачных отношений невозможным». Однако, адвокат не уточнил, о чем именно идет речь.

«Я думаю, что наступит время, и я получу от своего клиента разрешение это обнародовать. Но он очень трепетно относится к своей даже бывшей семье», — приводит его слова Voice.

В беседе с РИА Новости Добровинский уточнил, что дети бывших супругов будут жить с матерью.

«Это конец. Семья Абрамовых распалась. Мне очень жаль», — добавил он.

Заседание по делу о разделе имущества между супругами назначено на 7 октября, писали «Известия». Об этом сообщил представитель Яна Абрамова после очередного заседания, которое состоялось 22 августа. Тогда же Добровинский рассказал журналистам, что Алсу отказалась от предложенных его доверителем 2,5 млрд рублей в качестве отступных.

Как утверждает телеграм-канал Mash, певица через юристов передала бывшему мужу «список на 100 страниц общей суммой 10+ млрд рублей» их совместно нажитой собственности, которую она хотела бы разделить. При этом изначально Алсу просила оставить себе квартиру в московском небоскребе «Триумф-палас» стоимостью 300 млн рублей.

Алсу и Ян Абрамов заключили брак в 2006 году. Они прожили вместе 18 лет. За это время у пары родилось трое детей: Сафина (17 лет), Микелла (15 лет) и Рафаэль (7 лет). О разводе супругов стало известно 24 мая.

Алсу прокомментировала информацию о разводе и назвала Анастасию Решетову, модель, которую считают любовницей ее бывшего мужа, «девушкой с низким социальным статусом». Позднее певица добавила, что «еще таких называют представительницами древнейшей профессии».