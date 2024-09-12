Модель Анастасия Решетова дала первое интервью после слухов о своей роли в разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после 18 лет совместной жизни. Решетова не стала комментировать обвинения в свой адрес, заявив, что эта ситуация не имеет для нее значения.

По ее словам, в 2024 года она «вошла новым человеком». Трансформация происходит «до сих пор», но «основная часть» «турбулентности» пришлась на прошлый год, отметила Решетова.

«Я воспринимаю кибербуллинг как путь. Мне нужно было через это пройти. Наверно, отчасти я заслужила такое. Но я не считаю себя человеком, которым меня называли. Мои близкие, которые меня хорошо знают, тоже так не считают», — сказала она изданию Starhit.

Решетова призналась, что не любит «вываливать наружу грязное белье», хотя в шоу-бизнесе «это нормально», поскольку «так поднимаются просмотры, рейтинги».

«Люди комфортно чувствуют себя в этом. Вначале мне было тяжело. Я думаю, что любому человеку это было бы неприятно. На меня всегда пытался кто-то напасть», — добавила модель.

Она рассказала, что в какой-то период ей пришлось принимать препараты, которые ее «гасили», чтобы она могла спать. Проблемы Решетовой со сном и самочувствием ушли, потому что она «научилась контролировать себя и бороться со стрессом».

Ранее Алсу называла предполагаемую любовницу Абрамова «девушкой с низким социальным статусом». Позднее певица добавила, что «еще таких называют представительницами древнейшей профессии». Конкретных имен певица не упоминала.

Алсу и Ян Абрамов вступили в брак в 2006 году. У пары трое детей: Сафина (18 лет), Микелла (16 лет) и Рафаэль (8 лет). О разводе супругов стало известно 24 мая.