Арбитражный суд Москвы взыскал почти 1 млрд рублей с компании «Бархат Тим», учредителем которой является основатель издания Readovka Алексей Костылев. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, компания должна выплатить задолженность по двум договорам поставки на общую сумму 976 млн 935 тыс. 600 рублей в пользу автономной некоммерческой организации (АНО) «Конгрессно-выставочное бюро города Москвы».

Также ООО «Бархат Тим» обязали оплатить расходы по госпошлине в размере 5 млн 359 тыс. 678 рублей.

Кроме того, суд постановил возместить истцу госпошлину в сумме 645 тыс. 360 рублей из средств федерального бюджета.

Представитель ответчика проигнорировал заседание, хотя ему было направлено извещение. Соответственно, иск не был оспорен, говорится в материалах. Судебное решение пока не обжаловано, добавляют агентства.

«Бархат Тим» упоминается в материалах уголовного дела против самого Костылева, которого обвиняют в хищении более 1 млрд рублей у Минобороны РФ при выполнении госконтрактов по поставкам беспилотников в 2023 году. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 10 лет.

Согласно открытым данным, ООО «Бархат Тим», зарегистрированное на малой родине Костылева — в деревне Рухань Смоленской области, существует с 2022 года. В качестве его основной деятельности указана неспециализированная оптовая торговля, дополнительными — строительство жилых и нежилых зданий, оптовая торговля одеждой и обувью, электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запчастями, а также прочими машинами и оборудованием.

В 2024 году выручка компании составила более 2 млрд рублей, чистая прибыль — почти 290 млн рублей. В 2025 году выручка и прибыль обнулились, что свидетельствует о приостановке активной деятельности фирмы.

Алексей Костылев, который является единственным учредителем компании и указан ее директором, с февраля находится в СИЗО. Вину он не признает.

Защита Костылева заявляет, что в изоляторе его самочувствие ухудшается. В 2024 году медиаменеджер разбился на квадроцикле в Рухани и был госпитализирован с многочисленными переломами и открытой черепно-мозговой травмой. Он две недели пролежал в коме, перенес несколько тяжелых операций и остался инвалидом.