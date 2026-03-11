Экс-главреду издания Readovka Алексею Костылеву вменяют мошенничество в особо крупном размере по делу о хищении 1 млрд рублей у Министерства обороны. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации двух собеседников издания, 4 марта Костылеву предъявили обвинение в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК России. Бывший главред Readovka не признал вину в ходе допроса в статусе обвиняемого. Он также заявил о своей непричастности к хищению средств оборонного ведомства.

Во время рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в отношении мужчины его адвокат Михаил Кондратьев обратился к суду с просьбой о назначении домашнего ареста.

В качестве обоснования представитель Костылева сослался на медицинские справки, из которых следует, что состояние его подзащитного носит критический характер после аварии, случившейся в октябре 2024 года, а пребывание под стражей может представлять опасность для жизни журналиста.

«Мы сейчас поднимались по лестнице: с одной стороны, я не вижу, а с другой — у меня нарушена координация», — заявил на судебном заседании Костылев.

Судья прервала его выступление напоминанием об отсутствии у нее медицинского образования. Кондратьев, в свою очередь, обратил внимание на наличие у его подзащитного недвижимости, где мужчина может находиться под домашним арестом, а также на наличие постоянного места работы в качестве ведущего телеканала RT.

Несмотря на доводы защиты, суд принял решение о помещении Костылева в следственный изолятор. Как отмечают собеседники РБК, в настоящий момент следователи также проверяют бывших коллег журналиста на причастность к незаконным действиям.

Уголовное дело, по которому были предъявлены обвинения бывшему главному редактору Readovka, было возбуждено 19 сентября 2025 года в отношении неустановленных лиц. Костылев участвовал в следственных действиях по нему 9 сентября и 21 октября.

В конце февраля Тверской районный суд Москвы поместил Костылева, который в это время проходил по делу в качестве подозреваемого, под стражу на два месяца, удовлетворив соответствующее ходатайство со стороны следствия.

По версии следователей, бывший главред Readovka имеет отношение к хищению бюджетных средств на сумму в несколько миллиардов рублей в рамках исполнения госконтрактов, заключенных на приобретение и поставку беспилотников для Министерства обороны.

По оценке Министерства внутренних дел оценочный ущерб от мошеннических действий составил около 1 млрд рублей, а сама незаконная схема была реализована под видом легальной предпринимательской деятельности. В случае признания вины за Костылевым ему может грозить до десяти лет лишения свободы.