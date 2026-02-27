Тверской районный суд Москвы рассматривает вопрос об избрании меры пресечения основателю и бывшему главному редактору издания Readovka Алексею Костылеву. На заседании следователь заявила, что медиаменеджера подозревают хищении 1 млрд рублей у Минобороны России при реализации госконтрактов на поставку беспилотников, пишет РБК.

Обновление: Костылев арестован до 25 апреля.

Как уточнил в ходе заседания прокурор, дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ 19 сентября 2025 года в отношении неустановленных лиц. Статус потерпевшего по нему получило Министерство обороны.

В суде защита Костылева привела доводы в пользу того, что он не собирается скрываться от следствия и попросила поместить его под домашний арест. Адвокат отметил, что его подзащитный — гражданин России, его личность установлена, а в следственных действиях он участвовал добровольно.

Защитник также сообщил, что Костылев располагает недвижимостью, пригодной для домашнего ареста, и имеет постоянное место работы в Москве — на телеканале RT. Кроме того, адвокат указал, что медиаменеджер дважды — 9 сентября и 21 октября прошлого года — сам приходил в столичное управление МВД для проведения процессуальных действий, что, по мнению защиты, свидетельствует о его добропорядочности.

Судья Анна Баженова удовлетворила ходатайство защиты Костылева и приобщила к материалам уголовного дела дополнительные документы. По просьбе адвоката в дело включили копию удостоверения о награждении журналиста медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также к материалам приобщили медицинские справки, подтверждающие, что после аварии в октябре 2024 года у Костылева диагностированы тяжелые заболевания.

Днем 27 февраля стало известно, что Костылева задержали 25 февраля. Эту информацию подтвердили два источника РБК в правоохранительных органах. По их данным, следствие просит отправить фигуранта под стражу на два месяца.

В редакции Readovka ранее заявили, что уголовное дело против бывшего владельца не связано с работой издания. Руководство холдинга, по словам представителей редакции, оказывает полное содействие следствию и передало всю необходимую информацию.

Телеграм-канал «Русская жизнь», который в настоящее время возглавляет Костылев, сообщил, что журналиста вызвали на допрос вечером 25 февраля, после чего поместили в изолятор временного содержания. В публикации отмечалось, что суд должен определить меру пресечения — арест, домашний арест или подписку о невыезде.

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что задержание произошло сразу после допроса.

В «Русской жизни» обратили внимание на тяжелое состояние Костылева. Осенью 2024 года он попал в серьезное ДТП в Смоленской области, после чего перенес несколько операций. Коллеги характеризуют его состояние как инвалидность, требующую постоянного медицинского ухода и регулярного приема лекарств.

По информации канала, Костылев перенес трепанацию черепа и две тяжелые операции, испытывает трудности с передвижением, не может самостоятельно одеваться и выполнять гигиенические процедуры. В публикации выражается опасение, что отсутствие надлежащего ухода в СИЗО может серьезно ухудшить его здоровье.

Авторы канала называют Костылева «настоящим патриотом» и призывают суд назначить ему мягкую меру пресечения.

О госпитализации Костылева после несчастного случая Readovka сообщала в конце октября 2024 года. В сентябре 2025 года телеграм-каналы писали о доследственной проверке в отношении журналиста по подозрению в нецелевом расходовании бюджетных средств. Источники тогда не исключали, что при подтверждении нарушений Костылев может стать фигурантом уголовного дела.

Сообщалось также, что после аварии он окончательно переехал в деревню Рухань Смоленской области, где и произошло ДТП.