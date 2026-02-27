Основатель и бывший главный редактор издания Readovka Алексей Костылев задержан, ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК; до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

Задержание прошло 25 февраля, уточнили собеседники агентства. По их данным, следствие просит избрать Костылеву меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Редакция Readovka подчеркнула, что уголовное дело против бывшего владельца «не связано с издательским бизнесом и деятельностью наших информационных ресурсов». Там добавили, что руководство холдинга оказывает «максимальное содействие» силовикам в рамках расследования и предоставило следствию всю интересующую его информацию.

Телеграм-канал «Русская жизнь», главным редактором которого Костылев является в настоящее время, пишет, что вечером 25 февраля журналиста вызвали на допрос и поместили в изолятор временного содержания.

«Предположительно, сегодня состоится суд, определяющий меру пресечения. Это может быть арест — то есть содержание в СИЗО, домашний арест или подписка о невыезде», — говорится в публикации.

Источник в правоохранительных органах подтвердил «Ленте.ру», что медиаменеджер был задержан сразу после допроса 25 февраля. Меру пресечения ему должен избрать Тверской районный суд Москвы.

Редакция «Русской жизни» указала, что Костылев никогда не уклонялся от следствия и не скрывался от правоохранителей и напомнила, что осенью 2024 года он попал в ДТП в Смоленской области и перенес «тяжелейшие» операции, но остался инвалидом. Ему требуются постоянный медицинский уход и регулярный прием лекарств, чего в СИЗО он будет лишен, опасаются коллеги.

«Он пережил трепанацию черепа, две тяжелейшие операции, самостоятельно не может переодеваться, выполнять элементарные гигиенические процедуры, испытывает сложности и ограничения в передвижении. <…> Он имеет ряд осложнений и отсутствие надлежащего ухода может чудовищным образом сказаться на его здоровье», — говорится в публикации.

Канал назвал Костылева «настоящим патриотом» и призвал суд избрать ему мягкую меру пресечения.

О госпитализации Алексея Костылева после «несчастного случая» Readovka сообщила в конце октября 2024 года. В сентябре 2025 года некоторые телеграм-каналы писали со ссылкой на источники, что в отношении журналиста начали доследственную проверку в связи с возможным нецелевым расходованием бюджетных средств. Сообщалось, что в случае подтверждения нарушений Костылев может стать фигурантом уголовного дела.

Каналы писали, что сам Костылев после аварии окончательно переехал в деревню Рухань родной Смоленской области, где и случилась авария.