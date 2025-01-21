Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев, который ранее проходил реабилитацию после аварии, вернулся к работе после выписки из больницы. Об этом сообщил сам Костылев в своем телеграм-канале.

«Подтверждаю, что появляюсь в офисе, участвую в редакционных делах», — написал он.

При этом, по словам Костылева, период восстановления и реабилитация продолжаются, хотя «самое тяжелое уже позади».

«Некоторые паблики приписывали мне какие-то совсем специфичные травмы, переломы чуть ли не всех конечностей. Но придется их расстроить — как бы злым языкам ни хотелось, все жизненно важные органы в организме функционируют. Правда, мне предстоит еще пластика — так что в некотором роде я стану Терминатором!)» — отметил Костылев.

Он также поблагодарил сторонников за поддержку, теплые слова и веру «в благоприятный исход».

Костылев рассказал, что работа медиахолдинга «не останавливалась и продолжается, несмотря ни на что» и пообещал запустить «еще не один проект».

«Пока что без поездок на фронт, но в дальнейшем, после полного восстановления, еще не раз навещу наш Рыльск, Мариуполь, Курахово и другие русские города. Так победим!» — заключил он.

О госпитализации Костылева после ДТП Readovka сообщила в октябре. По словам журналистов, инцидент произошел в ходе рабочего визита в рамках проекта «Многодетные деревни» в Смоленской области. По данным РЕН ТВ, мужчина катался на квадроцикле и не справился с управлением. Врачи диагностировали у него «черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, перелом обеих ног и заподозрили перелом шеи», сообщал телеканал.

Телеграм-канал Baza писал, что авария с участием Костылева произошла в деревне Рухань, а в областную больницу руководитель Readovka был доставлен без сознания, после чего подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что у него был «перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытая черепно-мозговая травма, также у него диагностирована тупая травма живота и закрытый перелом костей таза».

В середине ноября Readovka сообщила, что Костылев пришел в себя после госпитализации и находится «в ясном сознании под пристальным наблюдением врачей, которые ежедневно корректируют его состояние», а также способен сам дышать и принимать пищу.