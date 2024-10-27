Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев в результате несчастного случая в родной Смоленской области оказался в больнице, сейчас его готовят к транспортировке в Москву, сообщила редакция издания. По данным Baza и РЕН ТВ, Костылев разбился на квадроцикле, у него многочисленные травмы, а сам он в коме.

Как пишет Readovka, инцидент с журналистом произошел «во время его рабочего визита в рамках проекта “Многодетные деревни” в Смоленской области». Что именно с ним произошло, в сообщении не уточняется.

«Ночью была проведена операция, и врачам удалось стабилизировать его состояние. Сейчас главу медиахолдинга Readovka готовят к транспортировке в Москву, где он продолжит восстановление под наблюдением врачей», — рассказали в редакции.

РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что Костылев катался на квадроцикле и не справился с управлением. По данным телеканала, пострадавшему диагностировали «черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, перелом обеих ног и заподозрили перелом шеи».

Baza уточняет, что Костылев разбился на квадроцикле в деревне Рухань и что в областную больницу его доставили «без сознания», состояние оценивается как крайне тяжелое, сейчас он в коме и подключен к ИВЛ.

По данным телеграм-канала, у Костылева «перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытая черепно-мозговая травма, также у него диагностирована тупая травма живота и закрытый перелом костей таза».

Алексей Костылев родился в Смоленской области в 1985 году. В 2014 году он основал сайт Readovka, который освещал события в Смоленске и области. В апреле 2022 года издание объявило бойкот пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову из-за его «сомнительных высказываний». В январе 2023 года Readovka сообщила, что Украина ввела против Костылева санкции.