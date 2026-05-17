Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков* назвал чушью точку зрения, что рок-музыка — это протест. Свое мнение он высказал в интервью RTVI.

«Это Артем Троицкий* придумал. Чушь. Против чего протестовал, простите меня, Элвис Пресли или Джерри Ли Льюис? Упаси господи, чтобы он протестовал. Ему не до этого было, есть дела поважнее», — заявил Гребенщиков*.

По словам музыканта, «протест ничего не меняет». «Вот мы смотрим на всё, что происходит: везде протестуют, протестуют, но их убивают — единственный результат, которого они добиваются», — отметил Гребенщиков*.

Ранее солистка группы «Мельница» Наталья О’Шей (Хелависа) заявила в интервью RTVI, что русского рока не существует.

«На мой взгляд, нет. Я считаю, что это некий искусственный конструкт. Есть просто рок. Есть бардовская музыка с добавленными к ней жужжащими гитарами и ритм-секцией — это тот тип русской музыки, которую я не слушаю. А есть просто некая авторская современная музыка», — пояснила певица.

Она добавила, что рок-музыка «может быть абсолютно безобидная по тексту». «Она может быть вообще сказочная, мифологическая», — добавила Хелависа.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов