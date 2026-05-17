Зимы в Москве в ближайшие десятилетия будут сопровождаться сильными снегопадами. Об этом RTVI рассказал климатолог Александр Чернокульский.

«Такие же сильные снегопады, как были этой зимой в Москве, они пока остаются с нами. Умеренные снегопады будут сокращаться в ближайшие годы, а вот сильные снегопады как минимум до 2070 года в Москве сохранятся», — сказал Чернокульский.

Снежные рекорды

Ранее географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова сообщил, что январь 2026 года стал самым снежным январем в Москве за последние 200 лет. «К 29 января на площадке Метеорологической обсерватории МГУ зафиксировано почти 92 мм осадков, что уже стало самым большим значением за последние 203 года», − рассказал заведующий обсерваторией Михаил Локощенко.

Февраль оказался аномально снежным по количеству осадков и установил рекорд по мощности снежного покрова. «Осадков за первые 25 дней выпало 74 мм при климатической норме февраля 46 миллиметров <…> Месяц стал четвертым в ряду самых снежных февралей в Москве (после 2001, 1966 и 2021 годов) за все время наблюдений, начиная с 1821 года», — сказано в сообщении географического факультета.

26 февраля высота снежного покрова достигла рекордных 86 см. «Это самое большое значение за последние 72 года», − сообщил Локощенко.

Кроме того, рекордный снегопад обрушился на Москву 26-27 апреля, за сутки выпал 21 мм осадков. «Был побит суточный рекорд осадков далекого 1880 года» — рассказал метеоролог Евгений Тишковец.