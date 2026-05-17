Ватикан готовится опубликовать первый важнейший документ папы римского Льва XIV с момента его восшествия на престол — энциклику, которая будет посвящена искусственному интеллекту, международному миру и кризису международного права. Об этом сообщает InfoVaticana.

В католической иерархии энциклика является вторым по важности папским документом; в нем излагается позиция Католической Церкви по насущным вопросам. Энциклики часто выступают в качестве плана развития папства, указывая на то, какие вопросы станут центральными для 1,4 млрд католиков, отмечает Axios.

Документ, который предположительно будет называться Magnifica Humanitas («Великолепное человечество»), перекликается с энцикликой папы римского Льва XIII Rerum Novarum («О новых вещах»), посвященной положению рабочего класса в период промышленной революции. Этот документ считается основополагающим текстом католического социального учения.

Действующий понтифик говорил, что выбрал имя Лев в честь автора Rerum Novarum.

«В наши дни Церковь предлагает каждому сокровищницу своего социального учения в ответ на очередную промышленную революцию и на развитие искусственного интеллекта, которые ставят новые задачи перед защитой человеческого достоинства, справедливости и труда», — объяснял Лев XIV.

Его первая энциклика, как ожидается, станет самой явной на сегодняшний день попыткой Католической Церкви поставить человеческое достоинство, права трудящихся и этику в центр ИИ-гонки, пишет Axios.

По предварительным данным, энциклика провозгласит, что технологии должны оставаться подчиненными человеку, и что системы ИИ должны защищать работников, творчество и моральную свободу.

По сообщениям СМИ, в послании также будут затронуты вопросы геополитической нестабильности и ослабления международных правовых структур.

За последние сто лет многие социальные папские энциклики были выпущены в годовщину Rerum Novarum — 15 мая. Предполагалось, что послание действующего папы также будет обнародовано в эту дату, однако глава пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни уточнил, что некая информация об энциклике будет объявлена 22 мая.

Как Ватикан пытается регулировать ИИ

Associated Press (AP) не исключает, что энциклика добавит напряженности в отношения Ватикана с администрацией президента США Дональда Трампа, которая взяла курс на доминирование в сфере искусственного интеллекта. Вашингтон выступает против попыток регулирования ИИ, направленных на его сдерживание.

Предыдущий папа римский Франциск неоднократно предупреждал о рисках, связанных с технологиями искусственного интеллекта. При бывшем понтифике Ватикан внедрил руководящие принципы по искусственному интеллекту, направленные против дискриминации и нарушения прав человека. Ключевой принцип заключается в том, что технологические инновации «не могут и никогда не должны вытеснять или заменять людей».

Ватиканским службам и ведомствам запрещено использовать технологии, которые могут манипулировать людьми, создавать социальное неравенство, унижать человеческое достоинство, вызывать дискриминацию, угрожать безопасности и общественному порядку Ватикана.

Любой контент, при создании которого использовался ИИ, подлежит маркировке. Система здравоохранения Ватикана обязана предупреждать пациентов об использовании и применении искусственного интеллекта в их лечении.

Лев XIV продолжает эту политику. В начале года он призвал священников не использовать ИИ для написания проповедей и с осторожностью относиться к интернету.

14 мая при посещении римского университета «Сапиенца» понтифик предостерег от использования искусственного интеллекта в военных и гражданских целях.

«То, что происходит с Украиной, Газой и палестинскими территориями, с Ливаном и Ираном, описывает бесчеловечную эволюцию связи между войной и новыми технологиями в единой спирали уничтожения», — сказал Лев XIV.

16 мая Ватикан объявил о создании межведомственной комиссии по ИИ, целью которой является обмен информацией и проектами по этой теме, «включая политику использования ИИ в Святом Престоле». Решение учредить комиссию принято из-за ускорения широкого применения ИИ, его «потенциального воздействия на людей и на человечество в целом», а также из «заботы Церкви о достоинстве каждого человека».