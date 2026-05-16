Удары украинских беспилотников по объектам в России представляют угрозу для безопасности Германии. Такое мнение выразила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. Видео с ее заявлением публикует Clash Report.

«Наша партия и я лично считаем ведение войны со стороны Украины серьезной угрозой безопасности, в том числе для Германии. Нельзя <…> все время тыкать раскаленным железом в глаз большому медведю — например, нанося удары беспилотниками далеко вглубь России — и при этом ожидать, что ничего не произойдет. Рано или поздно медведь ударит своей лапой», — заявила Вайдель.

По ее словам, политика немецких властей в отношении Украины подвергает Германию повышенному риску в сфере безопасности.

«Важно, чтобы мы, «Альтернатива для Германии», как только придем к власти, сделали ставку на политику, основанную на балансе и разумном подходе в сфере безопасности, и не подвергали себя ненужным рискам», — подчеркнула сопредседатель АдГ.

16 мая Вайдель заявила о неизбежности «политического поворота» в Германии.

«Мы вновь поставим интересы нашей страны и наших граждан на первое место», — написала она в соцсети Х, комментируя результаты последнего соцопроса института INSA, зафиксировавшего рекордный уровень поддержки АдГ среди жителей Германии — 29%. Согласно опросу, правящая ХДСХСС имеет только 22%.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в X, что АдГ стала «надеждой для немцев». Так он прокомментировал результаты опроса Infratest dimap, согласно которому рейтинг АдГ в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания вырос до 36%.

В случае победы на выборах в сентябре в земле Мекленбург-Передняя Померания АдГ планирует отремонтировать «Северные потоки» и восстановить работу газопроводов, пишет Der Spiegel со ссылкой на проект партийной программы.