Президент Сербии Александр Вучич заявил в обращении к нации, что намерен посетить Китай через несколько дней после визита российского лидера Владимира Путина в КНР, сообщает RTV.

«Через несколько дней после этого [визита Путина в КНР 19-20 мая] мы отправимся в Китай на переговоры с председателем Си [Цзиньпином], поэтому после визита президента Трампа и президента Путина нам выпадет исключительная честь совершить официальный государственный визит в Китайскую Народную Республику. Мы многого от этого ожидаем», — сказал Вучич.

Он назвал готовящийся визит в КНР «венцом» своей политической карьеры и «самым значимым» для граждан Сербии. По словам сербского лидера, подготовка к поездке идет «полным ходом».

Как рассказал Вучич, Сербия увеличила экспорт в Китай в 330 раз. «У нас не было ни одного завода, а сегодня в нашей стране 37 китайских заводов», — сказал он.

Вучич также отметил, что 17 мая он отправится в Азербайджан.

Ранее Кремль сообщил, что Владимир Путин 19—20 мая посетит с официальным визитом Китай по приглашению Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. Главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений, углубления партнерства и стратегического взаимодействия между странами.

С 13 по 15 мая в Китае с трехдневным визитом находился президент США Дональд Трамп. Это была его первая поездка в КНР с 2017 года. В ходе встреч Трамп и Си обсудили двусторонние отношения и торговые ограничения, а также ситуацию вокруг Ирана и Тайваня. Американский лидер объявил, что стороны заключили «фантастические торговые соглашения».