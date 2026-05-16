Срок действия временной лицензии Минфина США, выводившей покупку российской нефти из-под американских санкций, истек в субботу, 16 мая.

Разрешение на продажу нефти и нефтепродуктов из России, погруженных на танкеры до 17 апреля, было выдано 18 апреля. Таким образом Минфин США продлил действие аналогичной лицензии, выданной в марте (срок ее действия истек 11 апреля). Разрешение не распространялось на сделки, касающиеся Крыма, ДНР и ЛНР, а также Ирана, Кубы и КНДР.

12 мая президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, готов ли он продлить временное выведение российской нефти и нефтепродуктов из-под санкций, сказал: «Мы будем делать все, что необходимо». До этого он говорил, что действие санкционных ограничений против России будет возобновлено по окончании кризиса на нефтяном рынке.

В конце апреля глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не планирует продлевать лицензию, разрешающую операции с российской нефтью и нефтепродуктами.

Власти США объясняли временный вывод нефти РФ из-под санкций необходимостью сдержать мировые цены на энергоносители и смягчить последствия энергетического кризиса, возникшего из-за блокировки судоходства по Ормузскому проливу после начала конфликта на Ближнем Востоке. Решение продлить приостановку санкций против нефти из России было принято после соответствующих просьб со стороны различных стран, в том числе Индии.

Сенаторы от Демократической партии Джинн Шейхин и Элизабет Уоррен 15 мая призвали Минфин США не продлевать лицензию на приостановку санкций против российской нефти и «прекратить свою непродуманную политику, направленную на то, чтобы помочь России заработать еще больше денег на безрассудной войне президента Трампа в Иране».

По состоянию на середину мая цена на нефть Urals достигла $94,87 за баррель, достигнув максимума с октября 2023 года. Из-за роста цен на нефть бюджет России пополнится на 200 млрд рублей, заявил в начале мая министр финансов Антон Силуанов.