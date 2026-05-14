Цена на российский флагманский сорт нефти Urals в мае достигла максимума с октября 2023 года, что увеличило нефтегазовые доходы бюджета России, пишет Bloomberg. Рост стоимости сырья связан с войной на Ближнем Востоке, нарушившей поставки из Персидского залива через Ормузский пролив.

В Bloomberg отмечают, что средняя цена Urals в мае составила $94,87 за баррель при курсе 76,938 рубля за доллар (то есть почти 7,3 тыс. рублей за баррель), что на 18% больше, чем месяцем ранее, и на 60% больше, чем год назад. В статье подчеркивается, что нефтегазовые доходы формируют около пятой части доходов российского бюджета.

Приток нефтедолларов уже позволил России возобновить пополнение Фонда национального благосостояния и отложить сокращение неприоритетных расходов, утверждает агентство. При этом Bloomberg отмечает, что часть доходов съедает укрепление рубля.

«Эффект от вызванного войной [на Ближнем Востоке] ралли на нефтяном рынке был бы еще сильнее, если бы не укрепление национальной валюты. Более сильный рубль означает меньшие налоговые поступления от баррелей, стоимость которых выражена в долларах. Рубль укрепился на фоне высоких процентных ставок, сокращения импорта и роста продаж иностранной валюты экспортерами страны», — говорится в статье.

В этом месяце российская валюта достигла максимума к доллару США с февраля 2023 года, а это означает, что более сильный рубль может сократить нефтяные доходы РФ и в последующие месяцы, считает агентство.

Только в апреле, на фоне резкого роста мировых цен на топливо из-за военного конфликта США и Израиля с Ираном, эти выплаты составили 359 млрд рублей, или около $4,8 млрд, что стало максимумом более чем за два года. Таким образом, итоговые доходы бюджета от энергетики в мае будут зависеть и от объема майских субсидий, заключает Bloomberg.