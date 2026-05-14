После ухода с должности уполномоченного по правам человека Татьяна Москалькова может заняться частной юридической практикой или получить статус адвоката. Об этом рассказал «Абзацу» политолог Юрий Самонкин.

По мнению эксперта, полученный на посту омбудсмена багаж знаний, а также огромный опыт работы в правовой сфере позволяют предположить, что Москалькова может продолжить свою практику либо обратить внимание на вопросы соблюдения прав человека в качестве адвоката.

Самонкин также выразил уверенность в том, что профессионалы такого уровня нечасто уходят из публичной и профессиональной сферы после завершения своей работы в качестве государственного служащего.

Он отметил, что наиболее распространенным вариантом является не расставание с юриспруденцией, а переход в частную практику либо создание персонального блога с целью обсуждения юридических нюансов российского законодательства.

Ранее стало известно, что депутат от «Справедливой России» Яна Лантратова сменила Москалькову на посту уполномоченного по правам человека по итогам голосования в Госдуме. В ходе тайного рейтингового голосования свои голоса в пользу Лантратовой отдал 301 депутат, четверо проголосовали «против» и двое воздержались.

В своем выступлении после голосования Лантратова назвала поддержку участников специальной военной операции и их родственников приоритетным направлением своей работы. Помимо этого, она упомянула о защите прав военнопленных, россиян на приграничных и новых территориях, а также граждан страны, проживающих за рубежом.