Группа школьников 12—14 лет заставила 13-летнего подростка встать на колени и извиниться на видео, после чего его избили на стадионе в станице Тацинской в Ростовской области 11 мая. Об этом пишет «КП — Ростов-на-Дону».

На видео, снятом нападавшими, слышно, как они говорят, что причиной конфликта якобы стали оскорбительные слова в их адрес. Пострадавший несколько раз повторил, что не собирается драться со своими обидчиками, однако ему предложили либо подраться с более крупным подростком, либо встать на колени и извиниться. В противном случае школьнику пригрозили избить «до полусмерти».

Когда мальчик все же встал на колени и несколько раз извинился, лидер нападавших потребовал, чтобы пострадавший говорил «искренне» и обращался по имени и отчеству. После этого один из собравшихся потребовал ударить ребенка в лицо, а самый крупный подросток из группы несколько раз с размаху ударил школьника.

После публикации видео в Сети разразился скандал. Местные жители резко раскритиковали нападавших и потребовали, чтобы школа и полиция привлекли их к ответственности.

В ГУ МВД по области сообщили, что личности всех нападавших установлены. По словам представителей ведомства, удары наносил 14-летний подросток, а видео снимал 12-летний. Их родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, ход расследования находится на особом контроле в региональном управлении СК.