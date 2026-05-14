В США и других странах Запада заморожено около $590 млрд, принадлежащих восьми странам — России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, Ливии, Афганистану и КНДР. Такую сумму назвал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с коллегами из государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, передает РИА Новости.

По его словам, подсчет произведен «по самым скромным оценкам».

Замороженные афганские активы, в частности, составляют порядка $10 млрд. По словам Шойгу, блокировка этих средств США, Великобританией и Германией остается одним из препятствий для нормализации хозяйственной деятельности в Афганистане.

Он напомнил, что в феврале 2022 года по решению предыдущего президента США Джо Байдена $3,5 млрд из этих средств были направлены на выплаты компенсаций семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, а еще $3,5 млрд Вашингтон перевел в фонд для гуманитарной помощи населению Афганистана, минуя официальный Кабул.

«Другими словами, деньги украдены», — сделал вывод секретарь российского Совбеза.

Назвав общую сумму замороженных активов восьми стран, Шойгу выразил надежду, что главы государств «сделают правильные выводы в отношении хранения национальных сбережений на Западе».

В начале мая бельгийские газеты L’Echo и De Tijd оценили сумму замороженных в Европе российских активов в €258 млрд. Речь идет о средствах, заблокированных с 2022 года в международном депозитарии Euroclear со штаб-квартирой в Брюсселе. По данным изданий, €193 млрд из этой суммы принадлежат Центробанку России, остальное — компаниям или частным лицам, не входящим в санкционные списки.

Газеты написали об этом в связи с арбитражным иском, который был подан против Бельгии группой российских «олигархов», известных прессе только под инициалами — Е.П., В.В., А.Б. и Г.С.

Тогда же стало известно, что Euroclear направил Киеву €6,6 млрд доходов от хранения российских активов. Речь идет о средствах, дополнительно перечисленных в Европейский фонд для Украины с 15 февраля 2024 года, пояснили в квартальном отчете Euroclear.

В Евросоюзе обсуждалась идея конфисковать заблокированные российские средства и направить их Киеву. Однако ее не приняли и вместо этого в апреле утвердили финансирование Украине в размере €90 млрд, которое будет частично осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов. Первую транш этого кредита собирались передать Киеву уже во второй половине мая. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый транш поступит не раньше июня, написала «Украинская правда».