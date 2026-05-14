Вспышка хантавируса на нидерландском круизном лайнере MV Hondius обеспокоила медицинское сообщество, но сейчас рано говорить о том, что ситуация может достигнуть масштабов пандемии COVID-19. Такое мнение в беседе с RTVI высказал профессор Сколковского института науки и технологий и Университета Ратгерса Константин Северинов.

«Сейчас это никто не скажет. Но, видимо, пока нет, потому что хантавирус не настолько заразный и стандартные карантинные меры вполне себе позволяют бороться со вспышками. Если судить по прошлому опыту, по крайней мере. Это не означает, что он не может поменяться, но на сегодняшний момент механизм того, как этот вирус устроен, делает его не очень заразным», — сказал ученый.

При этом эксперт отметил, что если хантавирус «выйдет из-под контроля», то, как «показывает опыт прошлой пандемии, Земля в этом случае недостаточно большая».

«Политические границы не имеют никакого значения для вирусов, они их не соблюдают. Еще раз, пока что — нет, это просто не совсем тот вирус, который распространяется так, как коронавирус, он по-другому устроен», — подчеркнул он.

Ранее на борту MV Hondius, отправившегося 1 апреля из Аргентины к Антарктиде, произошла вспышка хантавируса. ВОЗ зафиксировала 11 случаев заражения, девять из которых подтверждены как штамм «Андес» — единственный вариант хантавируса, передающийся от человека к человеку. Трое заразившихся скончались.

После стоянки у Кабо-Верде судно прибыло к острову Тенерифе, где испанские власти организовали поэтапную высадку пассажиров. Россиянин из экипажа проследует в Нидерланды, где лайнер пройдет дезинфекцию.

Роспотребнадзор оценивает риск завоза «Андеса» в Россию как минимальный: основной переносчик штамма — длиннохвостый рисовый хомячок, который в российском климате не выживает.

В России между тем распространена другая форма хантавируса — возбудитель геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), он не передается от человека к человеку.

За 10 месяцев 2025 года в стране зафиксировали 3334 случая заражения в 54 регионах — в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Переносят его полевые мыши, крысы и полевки: через высохшие фекалии и мочу грызунов, которые превращаются в пыль.

«Человек вдыхает эту пыль и легко заражается», — говорил РБК вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Основные природные очаги ГЛПС сосредоточены в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Пик заболеваемости традиционно приходится на дачный сезон.