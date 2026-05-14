В Пекине 14 мая завершилась встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, она продлилась 2 часа 15 минут. В Госдуме отметили, что в ходе этих важных для мира переговоров лидеров двух крупных держав обсудили Украину и Ближний Восток.

В ходе общения Трамп и Си также обсудили торговое перемирие и тайваньский вопрос. Американский лидер назвал встречу «превосходной», а своего китайского коллегу — «великим лидером». «Для меня большая честь быть вашим другом, и отношения между Китаем и США станут лучше, чем когда-либо прежде», — сказал глава Белого дома. Это его первый визит в КНР с 2017 года; в качестве действующего президента США Трамп не был в Пекине почти девять лет. Си предупредил, что при неправильном подходе к тайваньской теме два государства могут дойти до открытого конфликта, и процитировал Фукидида, выразив надежду, что Китай и США сумеют избежать войны между растущей и устоявшейся державами.

«Визит Трампа в Китай придаст новый импульс отношениям двух стран. Мы видим риторику Белого дома, что там довольны визитом. Конфликт с Китаем не нужен ни США, ни КНР. И понятно, что две самые мощные экономические державы будут стремиться найти общий язык, и Соединенные Штаты Америки являются самым крупным торговым партнером для Китая. Поэтому для экономики Китая это очень важно», — заявил RTVI первый замглавы комитета по международным делам Алексей Чепа.

Он добавил, что ни Вашингтон, ни Пекин не могли обойти тему урегулирования конфликта на Украине: «Вопрос стоит остро».

«И я уверен, что там обсуждали и ближневосточную проблему, и украинскую проблему, потому что это мировые проблемы, которые оказывают серьезное влияние на глобальные процессы», — подчеркнул парламентарий.

Первый замглавы комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RTVI призвал не переоценивать риторику Белого дома.

«С одной стороны, Трамп все свои визиты называет историческими, и у экспертов здесь есть достаточно большое поле для того, чтобы поиронизировать. С другой стороны, когда мы говорим о таких государствах, как Китайская Народная Республика и Соединенные Штаты Америки, конечно, их влияние в мире очень велико. И диалог двух первых лиц этих государств, конечно, будет иметь значение с точки зрения развития международной ситуации», — сказал он.

Новиков также обратил внимание на то, что китайские СМИ, которые «лучше всего осведомлены о ходе переговорного процесса», уже сообщили, что Иран и Украина, «несмотря на то что не являются предметом прямого обоюдного интереса, тем не менее были в повестке дня переговоров».