14 мая в столице Китая начались двухдневные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, который посетил страну впервые за девять лет. Ожидается, что лидеры обсудят Тайвань, Иран и торговлю. Вместе с Трампом в Китай прилетели более десятка руководителей крупнейших американских компаний, в частности, гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск, а также гендиректор Apple Тим Кук. Что уже известно о переговорах, — в материале RTVI.

Пышное приветствие

Трамп и его делегация прибыли в Пекин вечером 13 мая по местному времени, а уже на следующее утро отправились на площадь Тяньаньмэнь к Дому народных собраний, где и проходят переговоры.

Трамп и Си прошли по красной ковровой дорожке, а позже наблюдали за пышной церемонией приветствия, которая включала в себя демонстрацию почетного караула и торжественную музыку. Военный оркестр исполнил гимны обеих стран, а неподалеку прогремели выстрелы из пушек.

Также лидеры прошли около детей, размахивающих цветами и флагами США и Китая. Как отмечает телеканал CNN, Си Цзиньпин «прекрасно знал» о вкусах Трампа, который «был явно в восторге» от происходящего.

«Тщательно спланированная публичная демонстрация подчеркнула стабильность, которую Китай надеется достичь в этих отношениях», — подчеркивает CNN.

По информации американских СМИ, на переговорах не присутствует ни одна женщина. Первая женщина-глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз не сопровождала американского лидера в Пекин, а руководитель протокольной службы Моника Кроули посетила китайскую столицу, но отсутствует на встрече Трампа и Си.

«Процветать вместе»

Свою вступительную речь Си Цзиньпин начал с описания нестабильной ситуации в мире, отметив и глобальные перемены.

«Сможем ли мы объединить усилия для решения глобальных проблем и обеспечения большей стабильности в мире, сможем ли мы позаботиться о благополучии наших народов, о будущем и судьбе человечества и вместе создать светлое будущее для двусторонних отношений — это, можно сказать, вопросы истории, вопросы мира и вопросы народа», — сказал председатель КНР.

Также китайский лидер поздравил Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов, подчеркнув, что общие интересы Пекина и Вашингтона «перевешивают разногласия». По его словам, стабильные китайско-американские отношения выгодны миру.

«Мы должны быть партнерами, а не противниками, добиваться успеха друг для друга, процветать вместе и прокладывать правильный путь для взаимоотношений между ведущими странами новой эпохи», — добавил товарищ Си.

В ответ на это Трамп заявил, что для него «большая честь» присутствовать на саммите вместе с Си Цзиньпином, а также назвал председателя КНР своим другом. По словам главы Белого дома, некоторым не травится, когда Трамп называет Си «великим лидером».

«Я говорю это всем. Вы — великий лидер. Иногда людям не нравится, когда я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда», — отметил президент США.

Ничего личного, просто бизнес

Вместе с Трампом в Пекин прилетели топ-менеджеры крупнейших американских компаний. Среди них были в том числе генеральный директор Apple Тим Кук, глава SpaceX и Tesla Илон Маск, а также генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

«Мне нужны были только лучшие. Сегодня они здесь, чтобы выразить вам и Китаю уважение, и они надеются на торговлю и ведение бизнеса, и это будет полностью взаимным с нашей стороны», — заявил президент США, говоря о сопровождающих его бизнесменах.

Спустя время некоторые из руководителей американских компаний были замечены у входа в Дом народных собраний. На вопрос о том, как прошли переговоры, Илон Маск ответил: «Замечательно», а Тим Кук сначала показал знак мира, а потом — большой палец вверх.

По словам Си Цзиньпина, торговые и экономические команды встретились еще 13 мая и «в целом добились позитивных результатов», передает китайское информационное агентство «Синьхуа».