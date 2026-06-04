США и Россия подпишут на ПМЭФ 5 июня соглашение о продолжении проектирования тоннеля между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Завтра мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель будет», — приводит его слова «Интерфакс».

Он отметил, что этот тоннель станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов между Россией и США.

В октябре 2025 года Дмитриев обратил внимание на один из документов советской эпохи, который опубликовала член Конгресса от республиканцев Анна Паулина Луна. На карте, вероятно, от руки пунктиром был проведен маршрут из центра Сибири через Чукотку в Аляску и дальше в США через территорию Канады.

«Мир Кеннеди — Хрущева. Мост Мира может и должен быть построен между Аляской и Россией. Немедленно», — гласит англоязычная надпись на карте, также сделанная от руки.

Опубликовав скан документа в X, Дмитриев написал, что «с современными технологиями The Boring Company [бурильное предприятие американского миллиардера Илона Маска — RTVI] это может стать тоннелем Путина—Трампа, который соединит Евразию и Америку менее чем за $8 млрд».

В следующем посте глава РФПИ обратился напрямую к Маску.

«Илон Маск, вообразите, что можно соединить США и Россию, две Америки и Афро-Евразию тоннелем Путина—Трампа — связкой длиной 70 миль, символизирующей единство», — сказано в публикации.

Дмитриев добавил, что при традиционном строительстве стоимость превысит $65 млрд, однако технологии The Boring Company, по его мнению, позволят сократить расходы в восемь раз. «Давайте строить будущее вместе!» — призвал спецпосланник президента РФ.

К посту Дмитриев приложил схему предполагаемого тоннеля: согласно ей, он пройдет в толще морского дна, в том числе под островами Диомида в центре Берингова пролива примерно на равном расстоянии от побережья Чукотки и Аляски. Остров Большой Диомид (он же остров Ратманова) принадлежит России, Малый Диомид (или остров Крузенштерна) — американский.

Позднее в октябре 2025 года Дмитриев сообщил в X, что шестью месяцами ранее в РФПИ начали готовить технико-экономическое обоснование проекта тоннеля Россия—Аляска. В пример он привел первый железнодорожный мост из России в Китай через пограничную реку Амур.

Спецпредставитель президента России обнародовал идею строительства тоннеля вскоре после телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом 16 октября 2025 года.

Трамп, который на следующий день встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским, назвал проект «интересным» и добавил, что «надо подумать над этим». Затем он спросил мнение Зеленского, и тот ответил, что «не рад этому». «Кажется, ему не понравилось», — отреагировал с улыбкой глава Белого дома.

Реакция Илона Маска на идею тоннеля до сих пор неизвестна.