Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили проблематику возможных поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk и возможность проведения новой встречи. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, беседа двух президентов продлилась около двух с половиной часов, беседа носила «весьма содержательный характер» и в то же время была предельно откровенной беседой и доверительной.

«Телефонный контакт президентов России и США был весьма полезен и два лидера договорились, что они будут оставаться на связи», — сказал Ушаков.

Подготовка новой встречи

Лидеры России и США обсудили возможность проведения очередной личной встречи.

«Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште», — сообщил Ушаков.

Венгерскую столицу в качестве возможного места проведения саммита первым упомянул Трамп, Путин поддержал эту идею, уточнил помощник главы государства.

Работа по подготовке встречи Трампа и Путина начнется с телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, добавил Ушаков. По мере дальнейших контактов представителей Москвы и Вашингтона прояснится, когда может состояться саммит.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовка к встрече лидеров России и США уже началась. «Только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США—Россия идет полным ходом. Венгрия — остров мира!» — написал он в соцсети X.

Урегулирование конфликта России и Украины

«Особый акцент» во время разговора был сделан на вопросах российско-украинского конфликта, российский президент дал «подробные оценки сложившейся ситуации», подчеркнув заинтересованность Москвы в достижении мирного решения, продолжил Ушаков.

В частности, Путин заявил, что Вооруженные силы России «полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения», тогда как Киев «наносит удары по гражданским целям и объектам энергетической инфраструктуры, на которые мы вынуждены соответствующим образом отвечать».

Со своей стороны, Трамп «многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине», отметил Ушаков. Он обратил внимание, что в высказываниях американского президента «буквально сквозила» мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей его миротворческой активности.

«И конечно, он упоминал в этой связи о своих успехах в урегулировании восьми других региональных конфликтов», — сказал Ушаков.

Один из главных тезисов Трампа сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы «колоссальные перспективы» для развития экономического сотрудничества США и России, отметил помощник президента России.

Поставка ракет Tomahawk

Путин и Трамп затронули тему проблематики возможных поставок Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк»), рассказал Ушаков. Российский президент повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут существенный ущерб отношениям России и США, а также скажутся на перспективах мирного урегулирования.

В свою очередь Трамп заявил, что учтет соображения, которые высказал российский лидер по этому вопросу, в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября в Вашингтоне.

«Принципиальная позиция России»

Путин поздравил Трампа с «успехом его работы по нормализации обстановки в секторе Газа», рассказал помощник президента.

«Эта миротворческая деятельность президента США по достоинству оценена на Ближнем Востоке, в самой Америке и в большинстве стран мира», — отметил он.

В ходе беседы Путин изложил «принципиальную позицию России в пользу комплексного ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, которая гарантировала бы устойчивый мир всем народам региона».

О чем еще говорили президенты

Путин «высоко оценил» личные усилия первой леди США Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями. Он попросил главу Белого дома передать своей жене «самые наилучшие пожелания», заявил Ушаков.

Кроме того, лидеры России и США высказались о «глубоких взаимных симпатиях народов обеих стран, ярко проявившихся в годы Второй мировой войны», добавил помощник главы государства.