Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили проблематику возможных поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk и возможность проведения новой встречи. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, беседа двух президентов продлилась около двух с половиной часов, беседа носила «весьма содержательный характер» и в то же время была предельно откровенной беседой и доверительной.
«Телефонный контакт президентов России и США был весьма полезен и два лидера договорились, что они будут оставаться на связи», — сказал Ушаков.
Подготовка новой встречи
Лидеры России и США обсудили возможность проведения очередной личной встречи.
«Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште», — сообщил Ушаков.
Венгерскую столицу в качестве возможного места проведения саммита первым упомянул Трамп, Путин поддержал эту идею, уточнил помощник главы государства.
Работа по подготовке встречи Трампа и Путина начнется с телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, добавил Ушаков. По мере дальнейших контактов представителей Москвы и Вашингтона прояснится, когда может состояться саммит.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовка к встрече лидеров России и США уже началась. «Только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США—Россия идет полным ходом. Венгрия — остров мира!» — написал он в соцсети X.
Урегулирование конфликта России и Украины
«Особый акцент» во время разговора был сделан на вопросах российско-украинского конфликта, российский президент дал «подробные оценки сложившейся ситуации», подчеркнув заинтересованность Москвы в достижении мирного решения, продолжил Ушаков.
В частности, Путин заявил, что Вооруженные силы России «полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения», тогда как Киев «наносит удары по гражданским целям и объектам энергетической инфраструктуры, на которые мы вынуждены соответствующим образом отвечать».
Со своей стороны, Трамп «многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине», отметил Ушаков. Он обратил внимание, что в высказываниях американского президента «буквально сквозила» мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей его миротворческой активности.
«И конечно, он упоминал в этой связи о своих успехах в урегулировании восьми других региональных конфликтов», — сказал Ушаков.
Один из главных тезисов Трампа сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы «колоссальные перспективы» для развития экономического сотрудничества США и России, отметил помощник президента России.
Поставка ракет Tomahawk
Путин и Трамп затронули тему проблематики возможных поставок Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк»), рассказал Ушаков. Российский президент повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут существенный ущерб отношениям России и США, а также скажутся на перспективах мирного урегулирования.
В свою очередь Трамп заявил, что учтет соображения, которые высказал российский лидер по этому вопросу, в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября в Вашингтоне.
«Принципиальная позиция России»
Путин поздравил Трампа с «успехом его работы по нормализации обстановки в секторе Газа», рассказал помощник президента.
«Эта миротворческая деятельность президента США по достоинству оценена на Ближнем Востоке, в самой Америке и в большинстве стран мира», — отметил он.
В ходе беседы Путин изложил «принципиальную позицию России в пользу комплексного ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, которая гарантировала бы устойчивый мир всем народам региона».
О чем еще говорили президенты
Путин «высоко оценил» личные усилия первой леди США Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями. Он попросил главу Белого дома передать своей жене «самые наилучшие пожелания», заявил Ушаков.
Кроме того, лидеры России и США высказались о «глубоких взаимных симпатиях народов обеих стран, ярко проявившихся в годы Второй мировой войны», добавил помощник главы государства.
«Подчеркивалось, что нынешнее положение дел в двусторонних отношениях на этом фоне выглядит парадоксально», — отметил Ушаков.