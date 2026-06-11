Франция предложила реформировать дипломатическую службу Евросоюза, включая усиление роли главы внешнеполитического ведомства Каи Каллас для улучшения реагирования блока на кризисы. Об этом говорится во внутреннем документе, с которым ознакомилось Reuters.

Примечательно, что на ту же тему ранее писала Financial Times, но в ее статье предложенные изменения трактуются наоборот — как ведущие к ослаблению роли Каллас в структуре управления Евросоюзом.

В документе, на который ссылается Reuters, отражено мнение европейских чиновников и дипломатов о том, что на фоне разногласий между институтами и правительствами 27 стран-участниц блок до сих пор слишком медленно и разрозненно пытался отреагировать на войну в секторе Газа и другие чрезвычайные ситуации.

Одним из источников сбоев названо дублирование функций Еврокомиссии и отдельной Службы внешних действий ЕС, созданной в 2011 году.

В документе изложены три варианта реформы:

передача всей внешней политики Еврокомиссии,

передача функций дипломатической службы Совету ЕС,

усиление роли Каллас в рамках более широкой институциональной реорганизации.

Согласно третьему варианту, Каллас получит больше власти внутри Комиссии, став ее «первым исполнительным вице-президентом» и руководителем комиссаров и департаментов, ответственных за внешние связи, торговлю и экономическое развитие.

Это будет означать «укрепление» роли Каллас в Комиссии, где она сейчас занимает должность одного из шести исполнительных вице-президентов, поясняет Reuters. В рамках этого варианта у Каллас также будет более тесная связь с лидерами национальных правительств, а дипломатическая служба возьмет на себя более узкую роль, сосредоточившись на стратегиях внешнеполитических взаимодействий.

В электронном письме, разосланном сотрудникам в четверг, Каллас заявила, что отношения между Службой внешних действий, Комиссией и государствами-членами «обсуждаются с момента создания» возглавляемого ею ведомства, и она приветствует возобновление этой дискуссии. По ее словам, система могла бы работать лучше, однако роли и обязанности институтов ЕС «четко определены» в договорах, лежащих в основе блока.

«Эта структура остается неизменной. Самое важное — это продолжать укреплять коллективную способность Союза к действиям», — говорится в письме.

Один из дипломатов заявил Reuters, что требование единогласного согласия всех членов ЕС по вопросам внешней политики является большим препятствием, чем любые институциональные проблемы.

«Это всего лишь иллюзия брюссельского пузыря, будто мы можем реформировать политику путем институционального строительства. Нет, нам нужно оптимизировать процесс принятия решений», — сказал дипломат на условиях анонимности.