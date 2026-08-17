Евросоюз осенью представит новый пакет санкций против России, который станет крупнейшим с начала войны, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью немецкой газете Die Welt. По ее словам, после принятия новых ограничений число российских физических лиц, компаний и организаций в санкционных списках может увеличиться примерно на треть.

«Мы представим осенью самый большой санкционный пакет», — сказала Каллас. При этом она не уточнила, какие именно российские компании и физические лица попадут под новые ограничения.

По словам главы дипломатии ЕС, новый пакет будет направлен на дальнейшее усиление давления на Россию. В частности, Брюссель намерен продолжить работу против организаций, которые помогают Москве обходить действующие санкции, а также против структур, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Одним из направлений санкционной политики ЕС остается российский энергетический сектор. Брюссель ранее усиливал ограничения против экспорта нефти, российских банков и так называемого «теневого флота», который используется для перевозки сырья в обход западных ограничений.

В ЕС также последовательно расширяют санкции против компаний из третьих стран, которые, по мнению европейских властей, помогают России получать оборудование, технологии и другие товары, необходимые для производства вооружений.

При этом точное содержание нового пакета пока неизвестно и для введения новых санкций необходимо согласие всех стран ЕС. Источники украинского издания Kyiv Independent сообщали, что под ограничения могут попасть 2 тысячи компаний и организаций.