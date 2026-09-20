Явка на выборах в Госдуму девятого созыва к моменту закрытия всех участков составила 56,66%. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, объявив о завершении голосования по всем уровням выборов на территории страны, включая Калининград.

К 22:00 мск было посчитано 20,82% протоколов. В результате голоса на выборах распределились следующим образом:

▪️ «Единая Россия» — 57,07%;

▪️ КПРФ — 14,04%;

▪️ ЛДПР — 9,31%;

▪️ «Новые люди» — 7,93%;

▪️ «Справедливая Россия» — 5,14%.

Предварительные итоги Центризбирком подведет 21 сентября в 11:00, окончательные — не ранее 25 сентября.

«Мы официально хотим подводить итоги не раньше пятницы. Это связано с тем, что я настоятельно рекомендовала всем нашим коллегам в регионах не торопились. Чистота этой кампании превыше всего», — пояснила глава комиссии. Задержка нужна и на случай жалоб, требующих рассмотрения ЦИК.

Организацию голосования Памфилова оценила как проведенную на высочайшем уровне в интересах избирателей, а количество нарушений назвала беспрецедентно малым.

По ее словам, в Москве примерно на десяток участков выстроились очереди: избирателей попросили зайти внутрь до восьми вечера, после чего двери закрыли, а комиссии продолжили работу до последнего пришедшего.

Глава ЦИК также заявила, что планировалась «крупномасштабная акция как за рубежом, так и в наших крупных городах», но эта инициатива «радикальной оппозиции», по ее словам, полностью провалилась.

«Радикальная оппозиция, приходят в полдень, все забрасывают яблоками, все в зеленом. Думаю, партии «Зеленые» это бы не понравилось. Акция провалилась полностью. С другой стороны, было немало добропорядочных избирателей, которые приехали с дачи голосовать», — сказала она.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал явку в столице рекордной и связал ее с консолидацией граждан вокруг президента Владимира Путина. Позиции «Единой России», по его оценке, существенно укрепляются.

«Противник — киевский режим — сделал все возможное, чтобы сорвать выборы, изменить ситуацию политическую в стране. Особенно это касается Москвы. Потому что последние два месяца десятки тысяч беспилотников были направлены на Москву, на Подмосковье, на наш регион. И противник был убежден, что он, конечно, достигнет своего результата. Но результат оказался прямо противоположным», — сказал он.

Председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев счел выступление партии достойным.

«Сейчас еще нет результатов, но есть экзитполы, которые можно уже публиковать. Они свидетельствуют о том, что партия “Единая Россия” выступила достойно. И граждане нашей страны сохраняют доверие к нашей ведущей политической силе и считают возможным доверить ей и дальше управление Россией на самых разных уровнях государственной власти», — заявил он.

Особенностью кампании политик назвал то, что это первые федеральные выборы, проходившие «в условиях военных действий, в условиях специальной военной операции», в том числе в регионах у линии боевого соприкосновения.

«Да, это результат [победа], но это и в то же время начало большой работы. Нам предстоит воплощать в жизнь президентские решения, курс нашего лидера Владимира Владимировича Путина», — сказал он.

Свой взгляд на будущий состав нижней палаты парламента изложил глава МИД Сергей Лавров.

«Она должна быть суверенной, должна состоять из представителей партий, которые понимают национальные интересы Российской Федерации. На данном этапе, я считаю, что все партии, которые входили в Государственную думу, и надеюсь, все, кто победит на нынешних выборах, разделяют внутреннюю и внешнюю политику президента», — сказал министр журналистам.

Кампания шла на фоне давления на цифровую инфраструктуру. С начала голосования 18 сентября и до 20:00 20 сентября зафиксировано более 3 тыс. волн DDoS-атак на задействованные в избирательном процессе системы. В частности, 1968 атак пришлось на инфраструктуру электронного правительства, 420 — на инфраструктуру «Ростелекома», 135 — на федеральную платформу дистанционного голосования и 16 — на платформу самого Центризбиркома.

По словам Памфиловой, ракетные обстрелы, атаки беспилотников и иные чрезвычайные происшествия привели к повреждению и разрушению 74 зданий, где размещались территориальные и участковые комиссии, в 10 регионах. Больше всего пострадало в Запорожской области — 17, в ЛНР — 14, в Белгородской области — 13, в Херсонской — 10, в Брянской — 9. Шесть зданий повреждены в ДНР, два в Краснодарском крае, по одному в Крыму, Самарской и Тюменской областях. Часть комиссий перевели в резервные помещения.

Отдельно подведены итоги онлайн-голосования. Как сообщили в Минцифры, на федеральной платформе свой выбор сделали более 3,6 млн человек, итоговая явка достигла 90,87%. Среди проголосовавших дистанционно 64% женщин и 36% мужчин; на возрастную группу 36—50 лет пришлось 43%, на тех, кто старше 50, — 30%, на избирателей 18—35 лет — 27%.

По числу электронных голосов лидирует Московская область (666,3 тыс.), далее идут Свердловская (301,4 тыс.), Ростовская (238,9 тыс.), Алтайский край (227,4 тыс.) и Челябинская область (176,2 тыс.). Воспользоваться платформой могли жители 32 регионов, москвичи голосовали через портал mos.ru.

Голосование продолжалось три дня, с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования замещается 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Ранее Путин называл думскую кампанию важнейшим внутриполитическим событием страны.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ЦИК, на прямых выборах глав регионов по результатам обработки первых протоколов в Тверской области лидирует Виталий Королев (92,05%), в Ульяновской — Алексей Русских (79,06%), в Белгородской — Александр Шуваев (69,07%), в Тыве — Владислав Ховалыг (94,20%), в Брянской — Егор Ковальчук (72,52%), в Мордовии — Артем Здунов (96,55%), в Пензенской — Олег Мельниченко (86,89%).