Более 1 тыс. DDoS-атак было совершено на инфраструктуру, задействованную в избирательной кампании, свыше 120 — на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом, как передает корреспондент RTVI, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, было заблокировано более 100 млн потенциально опасных воздействий на серверы.

«За прошедший период было зафиксировано более 1 тыс. волн DDoS-атак на инфраструктуры РФ, задействованные в избирательном процессе. Например, по ДЭГу — 124 атаки <…> ЦИК России — наши все цифровые ресурсы [мощностью] 13 Гбит, количество таких атак — 13. И так далее», — заявила она.

По ее словам, атаки совершались «высокопрофессиональными, хорошо скоординированными группами с применением инструментов искусственного интеллекта».

Глава Центризбиркома добавила, что хакеры «использовали массовые DDoS-атаки с высокой емкостью наряду с атаками на веб-серверы инфраструктуры голосования, а также совершались попытки целевых атак на телекоммуникационную инфраструктуру» РФ.

«Атаки осуществлялись преимущественно из-за рубежа, их блокировали, конечно, как могли. Откуда идут: Великобритания, Украина, Бразилия, Индонезия, даже Индия», — сообщила глава ЦИК РФ.

Также хакерской атаке подверглась единая биометрическая система, добавила Памфилова.

Кроме того, по словам главы ЦИК, зафиксировано «более 100 млн потенциально опасных воздействий, включая те, которые могли привести к возникновению инцидентов разного рода». Атакам подверглись «все цифровые сервисы, ресурсы» избирательной системы, уточнила Памфилова.

«Эти атаки своевременно выявлялись, фильтровались средствами защиты — справились», — констатировала она.

Между тем Мосгоризбирком также сообщает, что атаки на систему электронного голосования и на реестр избирателей продолжаются.

Угрозы членам комиссий и высокая явка

Памфилова сообщила, что в Запорожской области на территории домовладений и многоквартирных домов по адресам проживания членов участковых избирательных комиссий были обнаружены метки, предположительно сделанные пособниками ВСУ.

«Вы сами понимаете, что это значит», — сказала она.

По ее данным, явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва уже превысила показатель 2021 года, когда проходили выборы в палату парламента восьмого созыва.

«Выборы в России происходят, во-первых, в полном соответствии с законом, и то, что избиратели демонстрируют высокую активность сейчас по сравнению с мирными выборами 2021 года, аналогичными, тоже понимают, насколько важны хорошо проведенные выборы», — добавила она.

По данным ЦИК, явка на выборах в Госдуму девятого созыва уже превысила 54%. Напомним, итоговая явка на выборах в Госдуму VIII созыва составила 51,72%.

«Хорошо организованная провокация»

Выборы в России проходят на фоне истерики, «которая устроена нашими недоброжелателями из так называемых недружественных стран», сказала Памфилова. Она охарактеризовала происходящее как «антироссийскую вакханалию» и заявила, что подобная реакция не основана на фактах.

Глава ЦИК отметила, что весь интернет заполнен фейками о выборах в России. В частности, широкое распространение получило фото, где якобы в ДНР людей заставляли голосовать под дулом автоматов.

«На самом деле военные просто обеспечивают безопасность и охрану», — пояснила она.

Распространялась ложная информация о том, что на Камчатке наблюдателей якобы не пускали на УИК-104, продолжила глава ЦИК.

Кроме того, получил распространение ролик с якобы неопломбированными урнами на участке №2301 в селе Новая Усмань Воронежской области. Как отметила Памфилова, на участке находились другие урны, а видео по ряду признаков оказалось подделкой.

Глава ЦИК также привела пример, когда на странице оппозиционного блогера, покинувшего РФ, был размещен видеоролик, в котором показан участок №2054 в городе Краснодаре.

«Выяснилось, что ролик был записан год назад во время проведения выборов губернатора Краснодарского края и вообще не содержит нарушений», — сказала Памфилова.

По ее мнению, «это явная провокация, хорошо организованная провокация».

Нарушения и вирусы

Говоря о нарушениях в ходе голосования, Памфилова рассказала о том, как «представитель системной партии» сознательно ввел в систему ДЭГ в Москве «вредоносную программу», то есть вирус. Глава ЦИК особо подчеркнула, что специально не называет политическое движение.

В целом, по ее словам, процент сообщений о допущенных нарушениях минимальный, в первый день выборов в ЦИК поступило 23 обращения, во второй день — 17, сегодня — три.

«У нас очень идет жесткая, мгновенная реакция на единичные факты нарушений. <…> Мы поражаемся, насколько спокойно проходят выборы на фоне истерических попыток наших врагов сорвать выборы», — заявила глава ЦИК РФ.

Помимо этого, она рассказала, что свыше 400 избирательных бюллетеней были признаны недействительными на избирательном участке в Якутии.

«Тщательно изучено МВД по Республике Якутия. В результате, по предварительной оценке материалов, видимых признаков фальсификации не выявлено. Сотрудниками полиции установлен факт вскрытия сейфа, где хранились бюллетени, которые находились в сейф-пакетах. При этом подтверждается целостность самих сейф-пакетов и всех 409 бюллетеней. <…> Чтобы убрать все сомнения, все указанные 409 бюллетеней решением участковой избирательной комиссии 756 признаны недействительными», — рассказала Памфилова.