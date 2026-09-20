Италия готовится запретить в школах закрывающую лицо одежду и ограничить долю иностранных учеников в одном классе. Об этом заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони, передает агентство Reuters.

Выступая на традиционном слете молодежного крыла своей партии «Братья Италии», глава итальянского правительства в очередной раз подчеркнула свои правоконсервативные взгляды.

Мигранты в Италии — одна из самых чувствительных тем: страна расположена в центральной части Средиземного моря и принимает значительную часть прибывающих в Европу мигрантов, из-за чего миграционная политика становится серьезным вызовом для каждого нового правительства, напоминает Reuters.

«Скоро на заседании кабинета министров будет представлена мера, которая законодательно закрепит максимальное количество иностранных учеников в классе. Она также обязывает родителей иностранных учеников, испытывающих серьезные трудности с интеграцией в школьную систему, изучать итальянский язык, а также запрещает паранджу и никаб в школах», — предупредила Мелони.

Конкретную максимальную численность иностранных учеников в одном классе премьер не назвала. Однако она подробно объяснила, почему считает такое ограничение необходимым для успешной интеграции детей мигрантов.

«Если в классе есть только один ребенок, который не понимает итальянский язык, он, скорее всего, сможет быстро выучить его и интегрироваться с помощью одноклассников и учителей. Но если число детей, не понимающих язык, становится высоким или даже составляет большинство, это уже не интеграция, а пренебрежение», — добавила Мелони.

По данным исследовательского фонда Fondazione ISMU, ученики без итальянского гражданства составляют 11,6% всех школьников страны — это почти 12 человек на сотню.

«Ты должен ходить в школу с открытым лицом, и в Италии никто, ссылаясь на подлинную или мнимую традицию, не может решать, что молодая женщина должна скрывать себя», — сказала Мелони.

Интеграция мигрантов, особенно выходцев из стран с мусульманским большинством, остается одной из самых острых тем итальянской политики и общества. Споры о религиозных символах, культурной интеграции, правилах получения гражданства и миграционной политике регулярно раскалывают общественное мнение в стране, подчеркивает Reuters.