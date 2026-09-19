За время проведения избирательной кампании зафиксированы 367 сообщений о происшествиях, в регионах возбуждено 22 уголовных дела, связанных с выборами. Об этом, как передает корреспондент RTVI, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«В том числе зарегистрировано 24 ложных сообщений якобы об актах терроризма в 15 субъектах Российской Федерации», — уточнила Памфилова в ходе брифинга.

При этом, по ее словам, первый день голосования обошелся без вражеских атак.

«Слава богу, что мало информации, слава богу, что прошло спокойно, никаких особых атак не было. Не потому, что мы их отбивали, а их практически не было. То ли мы напугали наших недругов, то ли они готовятся к решающему бою, долбанут на завтра, не знаю, но мы будем готовы ко всему», — сказала глава ЦИК.

О нарушениях

Памфилова сообщила, что на участке №62 в Коми зафиксирован вброс бюллетеней — обнаружено 50 бюллетеней с уже проставленной отметкой за одну из политических партий. Проводится проверка органов внутренних дел, заполненные избирательные бюллетени изъяты в качестве вещественного доказательства.

«Это недопустимо. Надо тщательно проверить, это намеренное действие или это провокация определенная», — сказала она.

Второе нарушение зафиксировано в Якутске: там в ночь на 19 сентября на участке №756 были вскрыты сейф-пакеты. В итоге 199 бюллетеней будут признаны недействительными, проинформировала Памфилова.

«У нас огромное количество — 300 тыс. наблюдателей, многие занимаются круглосуточным видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю, полная безответственность», — заявила глава ЦИК РФ.

Третье нарушение произошло в Орловской области в ходе надомного голосования по участку №605, 250 бюллетеней признаны недействительными из-за повреждения пломбы на ящике для голосования.

Памфилова призвала не допускать нарушений и обратила внимание на то, что не следует давать «поводов для обсасывания» нарушений и провокаций.

«Не давайте повода этим отбросам, простите, которые локти кусают, уехали, хотят вернуться. Предателям дороги назад не будет», — сказала она.

«Никаких сбоев нет»

В целом, по словам Памфиловой, «голосование идет довольно оживленно», «в штатном режиме», явка избирателей на выборах уже составила более 30%.

Из сложностей, рассказала глава ЦИК, в ЛНР в пяти муниципальных округах 14 участков функционируют исключительно на резервном электроснабжении.

«И хорошо, что мы все посмотрели, поэтому никаких сбоев нет», — сказала она.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня — до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.