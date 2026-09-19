Сокращения медиков могут быть связаны с «динамической ситуацией» окончания ординатуры, заявил RTVI зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Так парламентарий прокомментировал данные Росстата, согласно которым за январь-июль в российские организации здравоохранения и социальные учреждения были приняты на работу 165,9 тыс. специалистов, а уволились 185,3 тыс. Таким образом, общая численность занятых снизилась на 19,4 тыс. человек, обратил внимание «Медвестник».

«Я проехал сейчас много регионов и нигде с массовым сокращением врачей или медработников не столкнулся. Наоборот, чаще всего требуются специалисты. Поэтому, на мой взгляд, это какая-то динамическая ситуация», — сказал Куринный.

Такой разрыв, по его словам, мог образоваться «в результате регулярного обмена». Депутат пояснил, что речь идет о ситуации, когда «шестикурсники заступают новыми участковыми терапевтами, и кадровый состав довольно прилично обновляется, особенно поликлинического звена».

«Я в некоторых поликлиниках был — там по пять, по шесть, по десять терапевтов сразу увольняются, потому что они заканчивают ординатуру или учились параллельно. На их место приходят новые, но чуть попозже. Может быть, из-за этого разрыва и была зафиксирована вот эта цифра», — порассуждал Куринный.

В 2024 году штат российских врачей уменьшился на 8,9 тыс. специалистов — с 758,8 тыс. до 749,9 тыс., следует из данных сборника «Здравоохранение в России» за 2025 год. В дефиците оказались самые востребованные специалисты: терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, хирурги, ЛОР-врачи и неврологи. По некоторым направлениям кадровый состав откатился к уровню 2020 года.