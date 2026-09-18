Историк и блогер Евгений Понасенков в специальном интервью RTVI заявил, что на Западе нет отмены русской культуры.

Понасенков рассказал, что каждый год ездит в Европу: в основном в Италию, а также во Францию.

«Везде Чайковский, везде Рахманинов, везде память Шаляпина. Интервью певцов, [они] говорят: «Шаляпин, Вишневская…». Премьер «Евгения Онегина» бесконечное количество: и в Grand Opéra в Париже, в Palais Garnier. В La Scala русские певцы. Я не вижу этой отмены», — сказал Понасенков.

По его словам, оперная певица Анна Нетребко, об отмене концертов которой сообщалось ранее, выступает в Европе.

«Слушайте, Нетребко, которая имела хорошие вокальные данные и которая является, простите, достаточно вульгарной, провинциальной женщиной, <…> ею занят весь La Scala. Весь театр La Scala занят Нетребкой, и прекрасно она поет и в Германии сейчас, и так далее. Живет в Вене, насколько я знаю», — сказал Понасенков.

Он подчеркнул, что и Россия не должна закрываться от мира.

Понасенков также высказался о ситуации вокруг возможного концерта американского рэпера Канье Уэста в России.

«Сейчас к нам едет обдолбанный афроамериканец, большое счастье. Он наркоман, он говорил, что он поклонник Гитлера. Там они собираются с большой помпой принимать эту радость в Петербурге, в культурной столице. Я считаю, что рэп — это вообще просто афроамериканская помойка, и это нам сильно несвойственно», — сказал Понасенков.