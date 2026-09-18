Историк и блогер Евгений Понасенков в специальном интервью RTVI назвал искусственный интеллект угрозой человечеству, а разработчиков ИИ — немытыми людьми с перхотью.

«Посмотрите на тех, кто всё это создает! Это или расстройство аутистического спектра, или расстройство шизоспектра. У них у всех тики, у них у всех в интервью «а-а-а», «бэ»… Они все немытые. Перхоть обязательно лежит. Если у вас такой гениальный искусственный интеллект, ну запросите у него, как этому разработчику убрать перхоть хотя бы. Потом уже разберемся с изменением мира», — сказал Понасенков.

По его мнению, искусственный интеллект представляет огромную опасность, он может всех уничтожить и поломать жизнь всего человечества.

«Я замечаю со стороны, что люди, которые им пользуются, — они меняются: меняются в поведении, в речи, в письме. Это уже не совсем они. Самое страшное для человека — потерять себя, потерять индивидуальность», — сказал Понасенков.

Он рассказал, что видел «страшные кадры». «Ребенок маленький подносит упаковку с конфетой к какой-то «умной» колонке, говорит: «Открой». Вы представляете? Это катастрофа! Официальные данные: во всех школах мира сейчас снижение грамотности, умения считать и т. п.», — добавил Понасенков.