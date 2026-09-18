Режиссер Андрей Звягинцев* объявлен иностранным агентом, сообщается на сайте Минюста России. В список также внесены журналист Михаил Шевелев*, активист Ержан Тургумбай*, политик Павел Иванов* и проект «Анархист-35»*.

Как заявили в ведомстве, живущий за границей Звягинцев* создавал для широкого круга лиц сообщения и материалы иноагентов, а также организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ.

Также режиссера обвиняют в распространении недостоверных сведений о решениях и политике российских властей и взаимодействии с иноагентами.

В мае художественный фильм Звягинцева* «Минотавр», снятый режиссером после почти 10-летнего перерыва, завоевал Гран-при Каннского кинофестиваля. Сюжет разворачивается в России осенью 2022 года в период частичной мобилизации.

Получая награду, Звягинцев* обратился к президенту России Владимиру Путину со словами: «Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого». Он добавил, что в окружении главы государства «есть люди, знающие, как передать ему эти слова».

Комментируя этот призыв, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Звягинцева* нет права голоса, так как он не осуждал боевые действия Украины в Донбассе.

В июле 2021 года режиссер попал в реанимацию с тяжелой формой COVID-19. У него было поражено более 90% легких и развился сепсис. Звягинцева* подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а позже ввели в искусственную кому. Режиссер лечился за границей, долгое время передвигался в инвалидном кресле. В Россию он не вернулся.

Андрей Звягинцев* снял фильмы «Возвращение» («Золотой лев» Венецианского кинофестиваля), «Изгнание», «Елена» («Золотой орел» за лучшую режиссерскую работу, «Ника» за лучшую режиссуру и лучший фильм), «Левиафан» («Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», номинация на «Оскар»), «Нелюбовь» («Золотой орел» за лучшую режиссуру, номинации на «Оскар» и «Золотой глобус»). С 2022 года он живет и продолжает работу во Франции.

* внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов