Наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОДКБ, посетившие несколько избирательных участков на стартовавших в России выборах, рассказали RTVI о ходе голосования.

«Народ идет достаточно интенсивно, оживленно, — заявил наблюдатель из Казахстана Константин Авершин. — У нас тоже, вы знаете, недавно прошли выборы, и вот мы сегодня проверили урны, посмотрели для себя нововведения, ТЭГи (терминалы электронного голосования). Интересно, продолжаем наблюдать».

Представитель Таджикистана Рустам Шохмурод рассказал, что наблюдатели смотрят, как оборудованы участки.

«Смотрим, насколько представлена возможность для приватного голосования. Смотрим на качество документов, услуг. Естественно, разговариваем и с наблюдателями, которые здесь находятся», — добавил Шохмурод.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят в России 18-20 сентября. Избирательные участки в регионах работают с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Кроме того, проходят выборы высших должностных лиц в 11 субъектах Федерации, а также выборы депутатов законодательных органов 39 регионов.