Венгрия за последние месяцы снизила зависимость от российского газа, а к октябрю 2027 года страна сможет отказаться от него полностью. Об этом сообщил министр экономики и энергетики Иштван Капитань в интервью порталу Telex.

Согласно утвержденной стратегии Евросоюза, 1 октября 2027 года вступает в силу полный запрет на импорт российского трубопроводного газа по долгосрочным контрактам. Отсрочка на месяц предусмотрена для тех стран ЕС, которые не успеют заполнить свои хранилища газа до необходимого уровня перед началом зимнего сезона 2027/2028 годов. Запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) вводится еще раньше — с 1 января 2027-го. Еврокомиссия также готовит меры по полному прекращению импорта российской нефти и нефтепродуктов, которые в виде исключения поставляются по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. Процесс должен полностью завершиться не позднее конца 2027 года.

По оценке Капитаня, ситуация с энергоснабжением кардинально отличается от того, что было в 2014 году. Тогда у страны была высокая импортозависимость — она ввозила до 80% нефти и более 70% газа, в основном из России.

На сегодня, по словам Капитаня, мощность солнечных электростанций в Венгрии превысила 8 тыс. мегаватт. Это стало «значительным преимуществом» для энергоснабжения страны, подчеркнул он.

Вместе с тем министр отметил нехватку мощностей по хранению энергии, которые необходимо значительно нарастить в будущем.

Что касается газовых хранилищ, то у Венгрии нет проблем с их заполнением, страна готова к зиме, заявил Капитань.

Он пояснил, что зависимость от российского газа связана не с тем, что Венгрия не может получать топливо из других источников, а только с тем, что этот вариант оказался «наиболее экономичным на данный момент».