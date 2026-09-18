Литовские пограничники задержали и вернули обратно гражданина России, который приплыл в республику по реке Неман из Калининградской области в поиске убежища. Об этом сообщил Lrytas представитель Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT) Гедрюс Мишутис.

Как уточняют местные СМИ, инцидент произошел 17 сентября в 13:50. Мужчину в возрасте около 60 лет задержали на территории Пагегского самоуправления, после 19 часов его отправили обратно в Россию через пограничный пункт Панямуне.

«Не было информации об угрозах в его адрес, каком-либо особом статусе или основаниях для допуска в Европейский союз; он не был отнесен к категории уязвимых лиц. (…) Было принято решение не впускать этого человека», — пояснил Мишутис.

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас, в свою очередь, уточнил, что россиянин просил об убежище на основании того, что его якобы преследуют за активность в социальных сетях. Глава МВД Литвы назвал подобные попытки проникнуть на территорию Литвы недопустимыми и призвал пресекать их.

Lrytas называет единичными попытки попасть в Литву из Калининградской области.

В феврале пограничники задержали 68-летнего мужчину с гражданствами России, Ирландии и Германии, который перешел в Литву через Неман по льду, пишет издание. В декабре 2025 года был задержан 20-летний россиянин, незаконно проникший в республику из Калининградской области. Его поместили под стражу на три месяца.

Литовские пограничники также регулярно перехватывают на Немане «плоты» с контрабандными партиями сигарет.