Истребитель Eurofighter F-2000 ВВС Италии поврежден при серии ночных атак на авиабазу Эт-Таиф в Саудовской Аравии, сообщает ANSA со ссылкой на министра обороны страны Гвидо Крозетто.

По словам министра, других повреждений техники или инфраструктуры, которыми пользуется итальянский контингент, не зафиксировано. Степень повреждения истребителя и возможность его дальнейшей эксплуатации пока не раскрываются.

«Ситуация находится под пристальным наблюдением с целью обеспечения полной защиты нашего персонала и осуществления необходимых ответственных действий», — отметил министр.

Крозетто заявил, что лично следил за происходившим ночью и поддерживал связь с начальником Генерального штаба обороны генералом Лучано Портолано. Министр поручил руководителям вооруженных сил оценить развитие обстановки, состояние итальянского персонала и возможные варианты дальнейших действий.

В Минобороны Италии уточнили, что меры для защиты военнослужащих были приняты заранее. Утром Крозетто провел совещание с военным руководством страны.

Военный аэродром имени короля Фахда в Эт-Таифе — одна из основных баз Королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии. Он расположен в провинции Мекка примерно в 70 км к востоку от Мекки.

Итальянские силы размещены в регионе с марта. По данным Reuters, в Саудовскую Аравию, Кувейт и Бахрейн направили около 400 военнослужащих ВВС Италии и четыре Eurofighter для защиты воздушного пространства. ANSA пишет, что находящийся в Эт-Таифе персонал участвует в операции Inherent Resolve.

Итальянские власти пока не назвали сторону, стоящую за ночными ударами по базе. Атака произошла на фоне эскалации между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами.