В компаниях Nestlé, «Ашан» и «Лемана ПРО» отреагировали на указ президента России Владимира Путина передать их активы во временное управление структуре «Л.Е.В. Менеджмент».

В швейцарской корпорации Nestlé заявили, что приняли к сведению это решение и оценивают ситуацию и свои возможности.

«Компания Nestlé обязуется предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав и обеспечения непрерывности деловой деятельности в интересах всех заинтересованных сторон, особенно своих сотрудников», — говорится в релизе.

В пресс-службе «АШАН Ритейл Россия» и «Лемана ПРО» сообщили РБК, что после выхода указа направили запрос о разъяснениях, а пока не имеют официальных данных от органов власти и не владеют дополнительной информацией.

«На сегодняшний день компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме, без каких-либо изменений», — ответили в «Ашане». Представители «Лемана ПРО» прислали практически идентичный комментарий.

Указ Путина был опубликован 17 сентября на портале правовой информации. Согласно документу, во временное управление «Л.Е.В. Менеджмент» перешли:

«Нестле Россия» и «Нестле Кубань»;

99,99858% долей в уставном капитале ООО «Ашан» (российской дочки французского ритейлера Auchan), которые принадлежат французской Sogepar;

0,00142% долей ООО «Ашан», находившихся у нидерландской компании Meelakker B.V.;

99,993% долей ООО «Ле Монлид» (юрлицо строительных гипермаркетов «Лемана ПРО» — бывших Leroy Merlin), которыми владеет зарегистрированный в ОАЭ холдинг Scenari Holding LP;

0,007% долей «Ле Монлид», принадлежащих французской группе Adeo;

три компании французского логистического оператора FM Logistic;

восемь юрлиц Batilogistic и ООО «Энжэ Строй», принадлежащее французской NG Concept.

Механизм передачи иностранных активов в России во временное управление введен указом Путина № 302 от 25 апреля 2023 года. Он позволяет лишать зарубежных собственников возможности самостоятельно руководить активами в России при формальном сохранении права владения ими. Временное управление вводится на неопределенный срок, решение о его отмене принимает президент РФ.

По такой схеме во временное управление ранее перешли российские активы Danone и Carlsberg («Балтика»), что впоследствии привело к смене собственников.

О компании «Л.Е.В. Менеджмент», во временное управление которой перешли активы «Ашана», Nestlé и «Лемана ПРО», до сих пор практически ничего не было известно. Структура зарегистрирована в октябре 2024 года, ее гендиректором за неделю до выхода указа Путина стал Андрей Краюшкин.

Корреспондент РБК не смог обнаружить помещение, где, согласно официальным данным, расположена компания. Как отмечает «Коммерсант FM», еще недавно АО «Л.Е.В. Менеджмент» предлагали к продаже за 450 тыс. рублей. Выручка компании за прошлый год была нулевой.