Перед встречей Дональда Трампа и Си Цзиньпина Вашингтон рассматривает как новые санкции против китайских участников торговли российской и иранской нефтью, так и отмену части действующих ограничений, сообщает Reuters.

Китай остается одним из крупнейших покупателей нефти из России и Ирана. США вводили ограничения против китайских нефтеперерабатывающих предприятий и других компаний, участвующих в таких поставках.

После майской поездки в Пекин Трамп допустил отмену части санкций, однако решения пока не последовало. Одновременно министр финансов США Скотт Бессент добивается введения вторичных ограничений против банков, финансирующих торговлю с Ираном. Китайские кредитные организации под эти меры пока не попали.

Дополнительным инструментом давления стал одобренный Конгрессом закон Линдси Грэма*. Документ разрешает президенту вводить тарифы до 100% против стран, продолжающих покупать российские энергоресурсы. В первую очередь мера может затронуть Китай и Индию. Для вступления закона в силу его должен подписать Трамп.

Пекин уже выступил против возможных ограничений.

«Китай осуществляет торгово-экономическое сотрудничество с другими странами на основе равенства и взаимной выгоды. Оно не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству или принуждению с их стороны», — заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает SCMP.

В повестке саммита также ожидаются поставки американской сои, сжиженного природного газа и китайских редкоземельных металлов. В 2024 году экспорт сельскохозяйственной продукции США в Китай достиг $29 млрд. После введения взаимных пошлин прямые поставки американского СПГ в КНР прекратились, хотя китайские покупатели продолжают выполнять долгосрочные контракты и перепродают приобретенные партии.

Переговоры Трампа и Си пройдут 24 сентября в Вашингтоне.

* Внесен в России в реестр террористов и экстремистов