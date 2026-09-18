Власти Фиджи объявили чрезвычайную ситуацию национального масштаба из-за резкого распространения ВИЧ, сообщает AP. С ВИЧ живет каждый 60-й взрослый житель страны.

Министр здравоохранения Фиджи Атонио Лалабалаву заявил, что прежнего режима реагирования на вспышку заболевания уже недостаточно. В январе 2025 года власти официально признали вспышку ВИЧ, однако теперь для борьбы с эпидемией потребуется координация государственных ведомств и общественных организаций.

«Это означает, что ВИЧ теперь является национальным кризисом, и правительство относится к нему как к таковому. Больше не нужно вести себя как обычно», — подчеркнул министр здравоохранения Фиджи Антонио Лалабалаву

При этом показатель роста в 16 раз не относится к одному году. Он получен при сравнении числа новых диагнозов в 2025 году с данными за 2019-й. За последний год их количество увеличилось на 27%.

По оценке Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), в стране с населением менее миллиона человек с ВИЧ живут около 9,1 тыс. жителей. Только 39% из них знают о своем статусе, а антиретровирусную терапию получают 22%.

Среди беременных женщин вирус выявлен примерно у каждой 50-й. В 2025 году на Фиджи родились 59 детей с ВИЧ, 18 из них умерли до достижения одного года.

Более половины случаев с установленным путем передачи связаны с сексуальными контактами, еще 42% — с употреблением инъекционных наркотиков. Медики связывают ухудшение ситуации с распространением метамфетамина и совместным использованием игл.

Фиджи долгое время служили транзитным пунктом для наркотрафика через Тихий океан, однако часть запрещенных веществ стала оставаться внутри страны.

Правительство намерено расширить бесплатное конфиденциальное тестирование, доступ к лечению и доконтактной профилактике ВИЧ. Власти также готовят программу обмена игл и создали специальный комитет из пяти министров для устранения препятствий в борьбе с эпидемией.

Лалабалаву призвал жителей не подвергать дискриминации людей с ВИЧ. При своевременном лечении они могут жить полноценной жизнью, а подавленная вирусная нагрузка исключает передачу вируса половым путем.