Китай непублично попросил Иран помочь сдержать йеменских хуситов после обращения Саудовской Аравии. Эр-Рияд обеспокоен наступлением движения у Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, которое создает угрозу для экспорта нефти и судоходства, сообщает Reuters.

Обращение Пекина к Тегерану подтвердили агентству три иранских источника, знакомых с ходом переговоров. По их словам, Саудовская Аравия попросила Китай вмешаться после того, как поддерживаемые Ираном хуситы за неделю быстро продвинулись вдоль побережья Красного моря и в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

Публично китайские власти призвали стороны к сдержанности, диалогу и восстановлению безопасного судоходства. Однако в частных контактах Пекин пошел дальше и попросил Тегеран использовать влияние на хуситов, чтобы не допустить распространения конфликта на важнейшие энергетические маршруты.

Источники Reuters не уточнили, как именно было передано обращение и обсуждался ли этот вопрос во время визита главы МИД Ирана Аббаса Арагчи в Китай. В ответ Тегеран заявил, что установление мира в регионе зависит от прекращения конфликта Ирана с США и Израилем. Угроз применить экономические меры китайская сторона не выдвигала.

Китай остается крупнейшим торговым партнером Ирана и основным покупателем его нефти. По данным Kpler, в 2025 году на китайских покупателей приходилось более 80% морского экспорта иранской нефти — около 1,4 млн баррелей в сутки.

Одновременно примерно половина нефтяного импорта КНР поступает с Ближнего Востока, а товарооборот Китая со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива достигает $300 млрд в год. Поэтому Пекин заинтересован как в открытии Ормузского пролива, так и в безопасности перевозок через Красное море.

Reuters отмечает, что Ормузский пролив уже фактически закрыт. Продолжительные атаки хуситов на суда или порты у Красного моря могут одновременно нарушить работу двух основных маршрутов экспорта ближневосточной нефти. Пока неизвестно, согласится ли Иран выполнить просьбу Китая.