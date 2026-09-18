Администрация президента США Дональда Трампа изменила трактовку Закона об исчезающих видах: гибель охраняемых животных при вырубке леса, строительстве дамб и другой деятельности не будет считаться незаконной, если они не были непосредственной целью. Экологи назвали это решение лазейкой, пишет Associated Press.

Новый подход изложен в директиве директора Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США Брайана Несвика от 14 сентября. Согласно документу, для признания нарушения необходимо доказать, что человек намеренно хотел убить или поймать охраняемое животное.

В качестве примера Несвик приводит вырубку дерева, в котором обитают редкие летучие мыши. Если дерево срубили не для их убийства или поимки, гибель животных будет считаться косвенным и случайным последствием, а не нарушением закона.

Прежде американские власти могли привлекать людей и компании к ответственности за непреднамеренный вред охраняемым видам — в том числе гризли, ламантинам и пятнистым совам. Новая трактовка позволяет лесозаготовителям вести рубку, даже если они знают о гнездящихся на деревьях редких птицах, а застройщикам — возводить дамбы, способные привести к гибели лосося.

Директива объясняет, как ведомство будет применять принятое в июле правило, сузившее определение вреда в Законе об исчезающих видах. В Министерстве внутренних дел США утверждают, что прямое преследование, отстрел, ранение, отлов или убийство охраняемых животных по-прежнему запрещены.

Бывший руководитель Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных Дэн Эш заявил, что новая трактовка создает «огромную лазейку». По мнению экологов, компании смогут уничтожать места обитания редких видов и избегать ответственности, если целью работ формально являлось строительство, добыча ресурсов или заготовка древесины.

Речь идет не о легализации охоты на охраняемых животных, а об исключении ответственности за их случайную гибель при хозяйственной деятельности. Ожидается, что природоохранные организации оспорят новый подход в судах.