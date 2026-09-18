Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключить экономические соглашения с Россией до завершения конфликта на Украине. Вашингтон рассчитывает таким образом подтолкнуть Кремль к урегулированию, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, потенциальные сделки обсуждаются как часть стратегии «кнута и пряника». Собеседники, близкие к переговорам, рассказали, что договоренности до прекращения боевых действий должны показать Москве серьезность намерений Трампа перезапустить отношения с Россией.

Такой подход расходится с заявлением американского президента, сделанным в 2025 году. Тогда он обещал не заключать экономических соглашений с Москвой, пока конфликт не будет урегулирован.

По сведениям NYT, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер теперь ищут новые способы убедить Россию прекратить боевые действия. Поиск дополнительных стимулов активизировался после того, как стало понятно, что Киев не готов соглашаться на территориальные требования Москвы.

В Белом доме считают, что ранние бизнес-договоренности могут убедить представителей российской элиты поддержать урегулирование и продемонстрировать окружению Владимира Путина готовность Вашингтона нормализовать отношения. Какие именно проекты могут обсуждать стороны, издание не уточняет.

Этот подход противоречит позиции Украины, ее европейских союзников и многих американских законодателей. Они полагают, что добиться уступок от Москвы можно только усилением экономического и военного давления.

Палата представителей США 16 сентября одобрила законопроект имени покойного сенатора Линдси Грэма 262 голосами против 159. Документ предусматривает санкции против российского энергетического и оборонного секторов, банков и «теневого флота». Он также позволяет вводить пошлины до 100% для крупнейших покупателей российских нефти и газа. Ранее инициативу поддержал Сенат, теперь она поступит на подпись Трампу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможные ограничения недружественным шагом. По его словам, новые санкции осложнят поиск мирного решения конфликта.