Сотрудника Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Кристиана Кастро арестовали в Миннеаполисе по обвинению в нападении и ложном сообщении о преступлении. По версии следствия, он ранил венесуэльца, а затем заявил, что на него напали с метлой и лопатой, сообщает Reuters.

Инцидент произошел 14 января во время масштабной иммиграционной операции Metro Surge. Как утверждает обвинение, Кастро преследовал 24-летнего Хулио Сесара Соса-Селиса до жилого дома, а затем выстрелил через закрытую входную дверь. Пуля попала мужчине в ногу. Внутри находились несколько человек, включая двух маленьких детей.

После стрельбы Кастро сообщил руководству Министерства внутренней безопасности, что Соса-Селис и другие мужчины напали на него с ручкой от метлы и лопатой для уборки снега. Однако записи городских камер наблюдения не подтвердили эту версию.

Первоначально обвинения в нападении на федерального сотрудника предъявили самому Соса-Селису и его соседу. В феврале прокуратура закрыла дела против них после изучения видеозаписей.

В Миннесоте Кастро предъявлены четыре обвинения в нападении второй степени с применением опасного оружия и одно — в ложном сообщении о преступлении. Отдельно федеральное большое жюри обвинило его по шести эпизодам предоставления ложных сведений ФБР. Защита заявила, что сотрудник ICE намерен не признать вину.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт отказался санкционировать выдачу Кастро властям Миннесоты. Тот провел 90 дней в техасской тюрьме, а после освобождения и предъявления федеральных обвинений самостоятельно приехал в Миннеаполис. Его задержали незадолго до запланированной добровольной явки.

Министерство внутренней безопасности отстранило Кастро от службы. В отношении обстоятельств стрельбы также начато расследование о возможном нарушении гражданских прав.